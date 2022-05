Van slipper tot stiletto: alle tenen bloot

Nu het weer warmer wordt, mag het wat luchtiger aan de voet. Sandalen vind je deze zomer in alle stijlen, van sexy stiletto’s en seventies sleehakken tot hippe slippers voor strandvakanties. In diverse materialen en kleuren.

Natuurlijke materialen doen het deze zomer goed, een trend die kadert in het groeiende ecologisch bewustzijn, maar ook in de revival van de seventies. Nu de klomp weer ‘in’ is, zien we veel klompsandalen met een houten zool en een bovenwerk van leder dat vaak met metalen spijkers bevestigd is. Ook sandalen met sleehakken van kurk of gevlochten stro die zo populair waren in de seventies, zijn weer helemaal terug, naast tal van variaties op de espadrille.

Comfy en trendy

Behalve technische wandelsandalen die tegenwoordig hun looks mee hebben, zijn ook comfortsandalen en -slippers weer hip. De meest bekende merken zijn Birkenstock en Scholl. De geschiedenis van Birkenstock gaat terug tot 1774, toen Johann Adam Birkenstock zich als schoenmaker vestigde in Langen-Bergheim, een dorp in de buurt van het Duitse Frankfurt. De zaak ging generaties lang over van vader op zoon en evolueerde mee met de tijd. Zo ontwikkelde Konrad Birkenstock, de achterkleinzoon van Adam, in 1896 inlegzolen met een flexibel voetbed. In 1925 richtte hij een schoenenfabriek op. Na de Tweede Wereldoorlog was de Birkenstock-sandaal vooral populair bij terugkerende soldaten die nood hadden aan comfortabel schoeisel. In de late sixties werd het merk populair bij de flowerpowergeneratie. De laatste jaren kent het label weer een echte revival en is het doorgedrongen tot de highfashionmiddens, dankzij samenwerkingen met grote modenamen zoals Manolo Blahnik, Jil Sander, Rick Owens en Proenza Schouler.

Comfy staat hipper dan ooit

De geschiedenis van Scholl is iets recenter. Het bedrijf werd in 1907 opgericht door een Amerikaanse arts, William Scholl, drie jaar nadat hij de Foot Eazer ontwikkeld had, een inlegzool om de voetboog te ondersteunen. Zijn hele leven lang wijdde hij zich aan het voetcomfort. Naast zolen en schoenen bedacht hij ook compressiekousen. In de sixties kwam het bedrijf in een stroomversnelling terecht dankzij de succesvolle Pescura-sandalen met een anatomisch voetbed van beukenhout. De sandalen werden opgepikt door Jean Shrimpton en Twiggy – dé topmodellen van de sixties – en zetten zo de stap van comfort naar mode. Stijliconen van deze generatie zoals Kaia Gerber, Kendall Jenner en Gwyneth Paltrow worden dan weer gespot met Birkenstocks aan de voet. Comfy staat hipper dan ooit. (Lut Clincke)