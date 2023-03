Ons proefkonijn in restaurant Patrick Devos in Brugge: moderne gastronomie in eeuwenoud pand

In hartje Brugge is sinds 1990 het restaurant Patrick Devos gevestigd in een pand uit 1270. Het was destijds een refuge van de Gentse Sint-Pietersabdij. Het gebouw ademt geschiedenis en bevat ook prachtig gerenoveerde art-decokamers.

Het restaurant wordt gerund door de gepassioneerde chef Patrick Devos (62) en zijn echtgenote en gastvrouw Christine. “We hebben het mooiste beroep ter wereld”, lacht Patrick, die destijds als 14-jarige begonnen is en opgroeide aan zee. Hij leidt een jong zeskoppig team, met wie hij zijn liefde voor het vak en zijn kennis graag deelt. En waar hij trots op is. Karolis (33) is verantwoordelijk voor de visafdeling, Emile (33) staat in voor de koude keuken, Elise (25) werkt op de patisserie, Sander (28) is verantwoordelijk voor de vleesafdeling, Lars (20) is een leerling TGP, Laura (18) helpt mee in de zaal en volgt een opleiding tot sommelier en Bryn (25) is sommelier.

Fermenteren en pekelen

Patrick legde al een lange weg af in de culinaire wereld. “We zetten met ons team volop in op hedendaagse gastronomie, waarbij we lokale producten verwerken tot frisse gerechten. Natuur en duurzaamheid staan hier centraal. Met nieuwe technieken zoals fermenteren, pekelen en drogen creëren we nieuwe smaaksensaties.”

Sinds een jaar trekt de chef volop de kaart van plantaardige gerechten, waarbij zelfs een volledig plantaardig menu wordt aangeboden met onder meer aardpeer, spitskool, spinazie, peterseliewortel… Groenten die ook terugkeren in het Alliance Menu waar wij voor opteren. Wij kunnen nu eenmaal niet weerstaan aan sint-jakobsvruchten en langoustines. En ook de gelakte heek of de gebakken hoevekip zijn niet te versmaden in combinatie met een veelvoud aan (vergeten) groenten en de aparte drankenkaart.

Kombucha, kefir en kvass

Beide menu’s zijn verkrijgbaar met aangepaste wijnen of niet-alledaagse non-alcoholische dranken.

Chef Patrick Devos. © Westtoer/Michael Dehaspe

Sommelier Bryn (25) prijst zowel de wijnen als de andere dranken, die hij zelf bereidt, met veel enthousiasme aan. Kombucha, kefir en kvass zijn een openbaring als alternatieven voor de wijn. En geloof het of niet, sommige gerechten gaan zelfs gepaard met warme thee.

Dineren in restaurant Patrick Devos is een totaalbeleving in een uniek kader waar je nog lang over napraat, terwijl je op stap door de Brugse straten terug huiswaarts keert.

Restaurant Patrick Devos, Zilverstraat 41 in Brugge. Meer info: www.patrickdevos.be. Meer adressen op www.hetlekkerewesten.be