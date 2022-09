Spots op de laatste trends

Onze lifestyle-journalisten gaan wekelijks op zoek naar de nieuwste trends en leukste nieuwigheden.

Meisjes troef

Basics en trendy must-haves vind je al dertig jaar lang bij Vero Moda. En daar vonden ze nu het moment rijp om ook mode voor meisjes van 6 tot 14 uit te brengen. De collectie van Vero Moda Girl zit boordevol girly kleurtjes, opvallende prints en funky accessoires om helemaal on-trend op pad te gaan.

www.veromoda.com

Om mee uit te pakken

Deze lunchbox is gemaakt uit sterk bioplastic – composteerbaar en voedselveilig – en heeft een luchtdicht bamboe deksel. Om straks al je lekkers duurzaam, fris én in stijl uit tevoorschijn te toveren.

19,95 euro – www.livwise.be

Stipt begonnen

Een dagplanner is de eerste stap op weg naar een succesvol schooljaar. Op de plannerposters van Desenio, in plexiglas lijsten, noteer je met speciale stiften je dagtaken en veeg je die nadien makkelijk weer weg.

13,95 euro – www.desenio.be

Circulaire toekomst

Het Zweedse Monki legt met zijn nieuwste denimcollectie de focus op circulair design, binnen het kader van het Jeans Redesign Project van de Ellen MacArthur Foundation. Favoriete fits? De Yoko met hoge taille en wijde pijpen, slim jeans Monokimi en de enkellange, taps toelopende Taiki én een klassiek jasje. Uitgevoerd in een tijdloze, diep indigoblauwe wassing en gemaakt van een duurzamer geproduceerde mix van 20% katoenafval na consumptie en 80% in conversie katoen.

www.monki.com

Flesje gezond

Weer naar school of werk vol goeie voornemens! Daar hoort een gezond tussendoortje uiteraard bij. Geen tijd? Geen zin in fruit of groenten? Probeer dan eens de sapjes van Munch, vol vitaminen, lekker en snel mee te grissen uit de koelkast.

7,60 euro (2 flesjes) – www.munchsuperfood.com

Een bezoek aan een Bellerose-winkel is altijd een belevenis: in een vintage ogend interieur met stoere houten tafels en een betonnen vloer, omgeven door de typische ambergeur shop je stoere én elegante maar altijd comfortabele kledij voor het hele gezin. Brugge had al een filiaal, maar dat vind je nu op een nieuw adres.

Noordzandstraat 53 in Brugge – www.bellerose.be

Op vrijdag 2 september opent een Young Store by A.S.Adventure de deuren in het centrum van Roeselare. De Belgische retailer lanceert daarmee een experiment in het stadscentrum, helemaal gericht op jongeren van 10 tot 14 jaar. Met juniorcollecties van coole merken en lifestyleproducten zoals daypacks en drinkflessen.

Ooststraat 20 in Roeselare – www.asadventure.com

Opgewekt de deur uit

Goed begonnen is half gewonnen! En als je school- of werkdag begint met deze douchegel zit je al helemaal goed. RainPharma ontwikkelde de douchelijn met een blend van essentiële oliën die bekend staan om hun stimulerende en opbeurende eigenschappen.

39,95 euro – www.rainpharma.com