Spots op de laatste trends

Onze lifestyle-journalisten gaan wekelijks op zoek naar de nieuwste trends en leukste nieuwigheden.

Beha’s ruilen voor het goede doel

De hele maand november organiseert Fedelin, de lingeriefederatie binnen Mode Unie, een beha-inruilactie. In ruil voor je oude beha krijg je een bon van 10 euro die je kunt besteden bij de aankoop van een nieuwe beha.

Een leuk extraatje voor wie nodig aan een nieuwe beha toe is, of net dat juiste zetje om jezelf eens te verwennen. Of… iemand een fijn cadeau te bezorgen. Maar niet alleen jij wint bij het binnenbrengen van een oude beha. Want door Wereldmissiehulp krijgen de nog draagbare beha’s een nieuw leven bij kansarme dames die minder toegang hebben tot kwaliteitsvolle lingerie.

Niet-draagbare stukken worden via het initiatief ‘Be the Fibre’ gerecycleerd en als grondstof gebruikt voor nieuwe kledij en leuke, circulaire accessoires zoals laptoptassen, paraplu’s en totebags. En met de opbrengst van de producten worden duurzame ontwikkelingsprojecten gefinancierd. Een win-win voor iedereen dus!

Er nemen meer dan 90 lingeriewinkels deel aan de actie, waarvan een 20-tal in West-Vlaanderen. Hun adressen vind je terug op de website.

www.behainruilactie.be

Advent pakt mooi uit

In de aanloop naar kerst een adventskalender bijhouden, betekende in vroegere tijden dat je elke dag, van 1 december tot en met 24 december, een vakje in een grote doos opende: goed voor telkens een nieuwe christelijk geïnspireerde overweging of, voor de kinderen, een snoepje of andere leuke verrassing. En omdat wij soms grote kinderen zijn: een grote roze fluwelen box vol fullsize producten van Bourjois.

124,99 euro – te koop bij Di

Out of the box

Nog tot en met zondag 15 januari 2023 presenteert Koen Vanmechelen in Knokke-Heist Cosmopolitan Renaissance, een out of the box overzichtstentoonstelling die zich als een totaalervaring ontvouwt. De expo omvat naast tekeningen, schilderijen, sculpturen, installaties en video’s in de boven- en benedenhal van cultuurcentrum Scharpoord ook performances, buiteninstallaties, lezingen en cross-overs met MAAK – Open Huis voor Kunsten en Zwin Natuur Park.

www.knokke-heist.be

Hebben of houden?

De conceptstores van het Belgische modemerk CKS in Antwerpen en Gent bieden dit najaar – en met zicht op feest – de kans om kostuums te huren in plaats van te kopen. Een driedelig pak, donkergroen of felblauw, wordt zo vier dagen lang all yours waarna je het ook nog eens ongewassen terug mag brengen. Toch verslingerd aan geraakt? Dan koop je het alsnog, min de huurprijs.

30 euro – www.cks-fashion.com