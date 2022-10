Spots op de laatste trends

Onze lifestyle-journalisten gaan wekelijks op zoek naar de nieuwste trends en leukste nieuwigheden.

De toekomst is aan de verbeelding

Bruggeling Nicola Van Acker ontwerpt, illustreert, schildert en richtte Studio Koevoet op. Krachtige kleuren, vormen en tekst komen samen in zijn werk dat hij bestempelt als ‘eigentijdse retro’. In zijn debuutexpo Hefboom toont hij zich van zowel een zeer expressieve en directe als een zachte en dromerige kant. De schilderijen, zeefdrukken, giclee-prints en tapijten die hij daar voorstelt, vormen de hefboom naar een toekomst vol verbeelding.

Expo in kunstgalerie Parlor, Jakob van Caeneghemstraat 16 in Gent, vanaf zondag 30 oktober – @parlor.gent en studio. koevoet

Ode aan het leven

De vrouwelijke, poëtische collecties van de Belgische ontwerper Christian Wijnants vinden hun weg naar luxewarenhuizen en boetieks over de hele wereld. Met zijn jongste collectie brengt hij een ode aan het zorgeloze leven, met silhouetten waarin hij wijde broeken, luchtige blouses, oversized jasjes en zwierige jurken combineert, in kleuren van pastelgroen over karmozijnrood tot seizoensgebonden bloemenprints, en XXL bloemenkettingen om zijn vrolijke boodschap te onderstrepen.

www.christianwijnants.com

Klare teint

Het belang van een goed gereinigde huid valt niet te onderschatten. Een vast reinigingsritueel voorkomt huidproblemen en geeft de huid een gezonde teint. Laboratoires Lierac voegt aan zijn collectie cleansers een prebioticacomplex toe, dat de huidmechanismen ondersteunt en de componenten ervan versterkt, wat op lange termijn tot een zichtbaar resultaat zou leiden.

14,90 euro – bij de apotheek

Trouw op maat

Karolien Verstraeten lanceerde in 2015 haar eigen label bruidskledij, maar organiseert sinds dit jaar ook de trouwbeurs I Do I Do in het Felix Pakhuis in Antwerpen, op zondag 30 oktober. Je maakt er kennis met lokale, kwaliteitsvolle en duurzame producenten van bruidskleding, trouwpakken en juwelen, weddingplanners, bloemisten, fotografen, cateraars, dj’s en weddingbands.

12,50 euro – www.idoido.be

Een juweel voor elke huid

Klinkt vast bekend: ga je voor goud, zilver of champagnekleur? Neen, juwelen kopen is echt niet zo gemakkelijk, want de verschillende materialen ogen op elk huidtype anders. Met zijn Nude-collectie, haute joaillerie in een gesofisticeerde waaier van nudetinten, nodigt het juwelenhuis Elliot & Ostrich vrouwen uit om hun huidskleur te accentueren. Maar of het kiezen nu eenvoudiger wordt?

1.550 euro (Olivia Ring) – www.elliotandostrich.com

Gouden ochtend

De ochtendstond heeft voortaan ook letterlijk goud in de mond: X²O Badkamers neemt kranen, waskommen en spiegels in ‘champagne gold’ in zijn aanbod op. Een kleur die koude kleuren oplicht of de zachtheid van tinten als poederroze en nude versterkt.

Balmani Accia-waskom, vanaf 360 euro – www.x2o.be

Tijd voor elegantie

Duitse gründlichkeit in een iconisch design, dat gaat ook weer op voor het jongste model uit de Junghans-collectie, de Meister Fein Automatic. In een kast van zachtroze goud wordt het een stijlvol accessoire waarmee je deze winter alle blikken vangt.

1.340 euro – www.junghans.de

De luxe van het genieten

Line Vanden Bogaerde ontwerpt juwelen vanuit haar atelier. Ze combineert eenvoudige vormen en structuren met een artistieke twist. Met haar nieuwste en feestelijke collectie Kaviar viert ze het leven.





Vanuit welk idee ben jij juwelen beginnen te ontwerpen?

“Ik hou van ontwerpen en creëren, bij alles wat ik doe. Voor ik juwelen maakte, uitte dat zich vooral in kleine gedetailleerde tekeningen. Maar ik wilde meer in de materie werken, met mijn handen. Ik volgde een opleiding goudsmid en allerlei workshops, mijn liefde voor het ambacht van juwelen maken groeide. Ik werk met de mooiste grondstoffen die de natuur te bieden heeft en probeer daar op de meest ethisch en ecologisch verantwoorde manier mee om te gaan. Daarom ook ben ik Fairmined-licentiehouder.”

Waar staat de nieuwe collectie Kaviar voor?

“Ze is een eerbetoon aan levenskracht en energie. En staat ook symbool voor luxe. Niet de decadente luxe waarmee de delicatesse kaviaar vaak geassocieerd wordt, maar de luxe van het genieten, het vieren van het leven.”

Wat maakt deze collectie anders dan de vorige?

“Bij deze collectie ben ik niet gestart vanuit een bepaalde vorm maar vanuit de eeuwenoude granulatietechniek. Ik experimenteerde al met granuleren in 2015 en ontwierp toen een kleine tijdelijke capsulecollectie van oorbellen. In de Kaviar-collectie verwerkte ik de granulatietechniek naar een hedendaagse beeldtaal, in zowel een organische als in een meer strakke, rechtlijnige vormgeving. Die afwisseling vind ik belangrijk, die maakt deze reeks net zo boeiend.”

Waar haal jij inspiratie voor nieuwe ontwerpen?

“Alles kan me inspireren, bewust of onbewust, maar de meeste ideeën krijg ik gewoon tijdens het maken. Ik ontwerp in de materie. En elke nieuwe collectie groeit voort uit vorige collecties. Ontwerpen doe ik doorgaans heel intuïtief, ik vind het het leukste deel van mijn werk. Dan ben ik even weg van de wereld!”

Prijzen vanaf 135 euro voor zilver en 165 euro voor verguld zilver – www.linevandenbogaerde.com