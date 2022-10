Spots op de laatste trends

Onze lifestyle-journalisten gaan wekelijks op zoek naar de nieuwste trends en leukste nieuwigheden.

3 x Slabbinck

Drie telgen uit het bekende kunstenaarsgeslacht Slabbinck stellen een selectie uit hun oeuvres tentoon in de Speelmanskapel aan de Beenhouwersstraat 1 in Brugge, van vrijdag 14 tot en met zondag 30 oktober. Vader Frank en zonen Sammy en Stan tonen er hun schilderijen, tekeningen, collages en beeldhouwwerken.

De tentoonstelling 3 x Slabbinck is de eerste binnen het project Show and Tell waarvoor Sammy het kunstencentrum B.E.E.N. een maand lang omtovert tot zijn creatieve speeltuin. Van vrijdag 4 tot en met zondag 20 november is er een tweede expo, Pixel City, waarin naast Sammy Slabbinck ook Ann Sophie Deldycke, Jasper van het Groenewoud, Mathias Laukens en Kenneth Verhulst hun visie op het stadsleven tonen.

Er zijn ook enkele events te beleven: op zaterdag 22 oktober passeert Harde Smart er, een muzikaal duo dat uit Nederlandstalige luisterliedjes grooves puurt als basis voor hiphoptracks. En op zaterdag 29 oktober zorgt Chic et pas Cher voor leuke muziekjes.

www.beenart.info

Voetengeluk

Van de nieuwe voetcrème van het Belgische eco-luxueuze skincaremerk Líkami maken wij met plezier een dagelijks ritueel: neem een paar minuutjes de tijd om de lichte crème in te masseren en geniet tegelijk van de subtiele kruidige geur. Goed voor hoofd én huid, en bovendien verpakt in een tube van suikerriet, die volledig bioafbreekbaar is.

29 euro – www.likami.com

Op en top vrouw

Op zaterdag 15 en zondag 16 oktober zetten tal van kunstateliers in Zuid-West-Vlaanderen de deuren open tijdens het evenement Buren bij kunstenaars. Een van de blikvangers daar is de juwelencollectie van Saskia Holvoet. Met haar nieuwe DNA Collection brengt ze stijlvolle juwelen in krachtige geometrische, maar ook speelse, ronde vormen, uitgevoerd in messing, verguld of verzilverd. Een appel aan de kracht in elke vrouw.

www.burenbijkunstenaars.be

Cowgirls met stijl

Cowboyboots, prairiejurken en jasjes en tasjes met franjes: deze herfst kleurt westernstyle! Iets te veel cowgirl voor jou? Ga dan voor een accessoire zoals een brede riem met een grote gesp. Ook een blikvanger maar dan íéts subtieler…

99,99 euro – www.imprevubelgium.com

Onder een dekentje

Arket lanceert voor deze herfst een exclusieve collectie wollen dekens in samenwerking met de Scandinavische kunstenares Evelina Kroon. Net zoals in al haar werk gaat ze ook hierin op zoek naar een balans tussen strakke grafische expressie en een uitdagend kleurenpalet.

89 euro – www.arket.com

Om warm van te worden

Gody Boyon lanceert naast haar duurzame en onlangs uitgebreide tassenlijn Emma Martin een nieuw project: warmwaterkruiken in een leuk kleedje, net als de tassen geproduceerd in een sociaaltewerkstellingsatelier en zonder dat er ook maar een stukje stof verloren gaat.

Hoe kwam je bij het idee om warmwaterkruiken te ‘bekleden’?

“Ik kocht mijn eerste warmwaterkruik een 15-tal jaar geleden in Keulen, in een stoffig winkeltje van een decorontwerpster. Haar decors inspireerden haar om ook interieurspullen te maken, waaronder een warmwaterkruik bekleed met een kleurrijk hoesje. Ze overtuigde me om eentje te kopen. En dat werd meteen de eerste keer dat ik er zelf een gebruikte. Het heeft ook even geduurd voor ik het echt deed, maar toen was ik binnen de kortste keren verkocht! Op zoek naar een product met een goeie mix van functionaliteit, kwaliteit en design kwam ik vanzelf bij warmwaterkruiken uit.”

Waar haalde je de naam voor de lijn, Juggi?

“Jug is het Engelse woord voor kruik. Juggi klinkt een beetje als buddy: iemand die er altijd voor je is, het hele jaar door. Want dat is wat zo’n kruik doet: ze zorgt voor een verkoelend effect in de zomer – vul ze daarvoor met koud water, leg ze enkele uurtjes in de koelkast en neem ze mee in bed – maar uiteraard ook voor warmte die helpt om beter in te slapen, bij zowat alle chronische pijn ook. Maar je kunt er nog veel meer toepassingen voor bedenken: de warme gloed biedt troost voor groot en klein en laadt je op na een zware werkdag. Ze verwarmt je bed en zo bespaar je energie ook. Je kunt ze ook overal mee naartoe nemen, want je hebt er geen microgolfoven voor nodig.”

Een van de hoesjes liet je ontwerpen door tekenaar Toon Delanote. Vanwaar die samenwerking?

“Toon is authentiek en warm, en dat voel je ook in zijn werk. Wat hij doet, past perfect bij Juggi en bij het verhaal dat ik zelf vertel. De illustratie die hij voor de warmwaterkruik bedacht, toont mensen in verschillende slaaphoudingen.”

49 euro (met totebag) – www.juggi.be