Spots op de laatste trends

Onze lifestyle-journalisten gaan wekelijks op zoek naar de nieuwste trends en leukste nieuwigheden.

Bart Appeltans pimpt je interieur

In de reeks onlinemasterclasses ‘Leer het van de beste’ geeft Vlaanderens bekendste interieurarchitect Bart Appeltans inzicht in hoe je je interieur zelf stijlvol kunt inrichten. Maak kennis met allerlei interieurstijlen en leer je woning met elk budget een mooie uitstraling geven.

In de masterclass focus je op een tijdloos interieur, maar welke actuele interieurtendenzen merk jij niettemin op?

“De interieurinrichting kent momenteel twee stromingen. Enerzijds is er de revival van kleur en expressieve vormen, van ronduit contrasterende kleuren en patronen ook. En anderzijds is er de tendens van de rustgevende interieurs: zen, boho, mediterraans…”

We blijven cocoonen maar zoeken ook weer naar wat kunstzinniger, meer expressieve manieren van wonen?

“Precies, en ik ben vooral benieuwd of die laatste ook echt zal doorbreken bij het publiek.”

Zeker in tijden waarin we ons budget nauwer dan ooit in de gaten houden. Ondervind je dat ook in je eigen onderneming als interieurarchitect?

“Mensen met een gemiddeld budget gaan vaker een project uitstellen, of pakken het kleinschaliger aan.”

Met welke interieuringreep kunnen we dan toch een maximaal effect verkrijgen?

“Een wand in je leefruimte in een nieuwe kleur zetten is betaalbaar en creëert meteen een heel andere sfeer. Voeg een groot tapijt toe en een zithoek. Of vervang je decoratie door nieuwe spulletjes in eenzelfde kleurenpalet: kussens, plaids, een vaas… Niet duur, instant effect!”

Masterclass ‘Interieur’, 49,99 euro – www.leerhetvandebeste.be

Koffietafel?

Topbedrijven Kartell en illycaffè bundelen hun krachten om bij te dragen tot de duurzaamheid van de planeet. Ze maken een designproduct met gebruikte koffiecapsules: de ReChair, een creatie van Antonio Citterio. En de eerste in een project dat later wordt uitgebreid naar de andere producten in de collectie.

181 euro – www.illy.com en www.kartell.com

Mooie plaatjes

Op de webshop Hoarderlife shop je vintage- en tweedehandsinterieuritems die Justine en Theo bij elkaar zoeken. Leuke stukken, met een focus op kwaliteit en duurzaamheid. Binnenkort is er ook hun boek Vintagejagers (25,99 euro – uitgeverij Lannoo), vol mooie plaatjes, inside-adresjes en opknaptips.

www.hoarderlife.be

Gezellig (ver)kopen

Dat we een jas of trui voor een prikje kunnen kopen op tweedehandsplatform Vinted weten we al. Maar wist je ook dat de site meer dan 400.000 decoratie- en interieuritems aanbiedt? Van woontextiel over kandelaars tot servies, alles wat je zoekt om je woning naar je eigen smaak en betaalbaar in te richten. Of waar je zelf van af wil natuurlijk, want verkopen kan ook.

www.vinted.be

4 x Sicilië

Chef Yotam Ottolenghi en goede vriend, kunstenaar Ivo Bisignano hebben een nieuwe collab met Serax. En wat voor een. Na hun succesvolle Feast-servies, lanceren ze nu met Sicily vier uitbundige handgeschilderde keramieken vazen. Een reis van de tafel naar buiten: waarbij we onze bloemen in de mix gooien met Ottolenghi’s enthousiaste manier van koken en verweven met de zon, de kleuren en de passie van Bisignano’s geboorteplek, Sicilië. Per favore!

Vanaf 115 euro – www.serax.com

Pasta ma belle

Trendkleuren zijn sfeermakers en waaien van de mode- en designwereld vlot over naar onze ready-to-go-lunch. Gespot? De nieuwe Mepal Cirqula-kommen in Nordic Lila. Een multifunctionele eyecatcher met een hoog zuurstokgehalte om je eten in te bewaren, mee te pronken onderweg of lekker gemakkelijk in te serveren. Van restjes tot verse gerechten, de pastelkommen zijn geschikt voor in de koelkast, vriezer, magnetron én vaatwasser.

Vanaf 6,49 euro – www.mepal.com