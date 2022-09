Spots op de laatste trends

Onze lifestyle-journalisten gaan wekelijks op zoek naar de nieuwste trends en leukste nieuwigheden.

(Onder)goed gevoel

Als we ons weer meer in huis terugtrekken, voelt niets beter dan comfortabele kleding die een hele dag door voor een goed gevoel zorgt. En dat is precies wat de zijdezachte, soepele stuks van het Belgische en duurzame ondergoedlabel ndrwr doen. Van strings tot genderneutrale boxershorts, in basic en neutrale zachte tinten, voor alle leeftijden.

Top 20 euro – www.ndrwr.com

Alice Vanderschoot, The Philosopher’s Cut © Alice Vanderschoot

Pittige dialoog

Alice Vanderschoot, huiskunstenaar van Cultuurcentrum Brugge, neemt nu ook de rol van curator op. Zestien kunstenaars spelen Quartet in de acht exporuimtes van de Poortersloge in Brugge, van zaterdag 24 september tot zondag 6 november. Ze gaan er met elkaar in dialoog over poëtische humor, kleur, populaire beeldcultuur en representaties van (dis)functionele architectuur.

Gratis expo – www.ccbrugge.be/bk

Knap koordje

Met de Galaxy Z Flip4 zet Samsung een vouwbaar toestel in de markt dat het leven van elke creative nog leuker maakt. De Nederlandse onderneemster Yara Michels, die met haar Ateljé tech accessoires ontwerpt, zet de nieuwkomer op een stijlvolle manier in de kijker: met een knappe collectie covers, cases en matching koorden.

Koorden vanaf 29,99 euro – www.shopatelje.com

Boterzacht

Het Belgische Oy paste het antibacteriële ingrediënt Octenidine HCI al eerder toe in een innovatieve, huidvriendelijke deoformule en desinfecterende handcrème. Nu is er in dezelfde lijn ook een gezichtsreiniger met anti-aging ingrediënten, een butter-to-milk die reinigt als een zeep en verzorgt als een masker.

42,20 euro – www.oycare.be

Warm aanbevolen

Voor dikke mutsen is het nog even te vroeg, en het vissershoedje van vorig seizoen laat zich voorlopig niet meer zien, maar met een klassieker als de baret zit je dit vroege najaar ongetwijfeld wél goed.

39 euro – www.stories.com