Spots op de laatste trends

Onze lifestyle-journalisten gaan wekelijks op zoek naar de nieuwste trends en leukste nieuwigheden.

Tijd nemen voor mode

Op zaterdag 10 september, om 16 en 20 uur, toont Amili Haha, het modecollectief van Kunstwerkplaats De Zandberg, zijn derde collectie in fabriekshal Uzien in Deerlijk. De nieuwe collectie staat voor eindeloos veel hand- en borduurwerk, de heropstart na de eerste lockdown vertaalde zich dan weer in een intens kleurgebruik.

7 euro –www.amilihaha.be

Jong geleerd

Ook jonge huidjes vragen de juiste verzorging, en daar speelt Louis Widmer nu op in met een nieuwe lijn van drie verzorgingsproducten gebaseerd op de laatste nieuwe trends. In funky pastelkleurige tubes die je badkamer meteen ook picture perfect maken.

Op en top vrouw

De Waregemse ontwerpster Laurence Delvallez maakt seizoen na seizoen een stevig statement met haar juwelencollecties vol uitgesproken kleuren, vormen en texturen. Deze winter voegt ze daar elegante tailleriemen aan toe, die haar krachtige, uitgesproken vrouwelijke lijn benadrukken.

laurencedelvallez.be

Onder de titel ‘Homage’ werkten Elisa en Jan samen een collectie juwelen uit.

Betoverende glaskunst

Het leven van de familie Leenknegt draait om kunst: Jan werd opgevoed in het glas-in-loodatelier van zijn vader Michiel en leerde al jong het vak. Zijn dochter Elisabeth viert intussen de twintigste verjaardag van haar collectie glasjuwelen Elisa Lee. Goed voor bijzonder veelzijdige glaskunst die tijdens de weekends van 10 en 11 én 17 en 18 september te bewonderen is op één locatie: in het voormalige woonhuis en atelier van wijlen grootvader Michiel, op het Kwaremontplein in Kluisbergen. Bovendien tonen ook andere telgen uit de kunstenaarsfamilie er hun creaties.

www.elisalee.be

Het leven door een gekleurde bril

Richting zon dit najaar? Kan ook helemaal on trend met een randloze bril met getinte glazen. Gespot op de neuzen van onder meer Bella Hadid en Rihanna, én in de collectie van Silhouette.

380 euro –www.silhouette.com

Stofje op de nagels

Fashion en interieur vinden elkaar ook in het nieuwe nagellak-kleurenpalet van Karolin Van Loon: zeven fraaie kleuren, elk vernoemd naar een iconische stoffenkwaliteit. Het oogstrelende Bleu Velours zou zo gestolen kunnen zijn uit de tactiele bekleding van een chique loungezetel uit de jaren 20.

28 euro – www.karolinvanloon.com

Lief voor je oren

Maak van de bescherming van je oren een stijlvol statement. Loop Earplugs lanceerde zopas zijn Elements Edition, een reeks in gelimiteerde oplage in vier frisse nieuwe kleurtjes: paars, blauw, rood en groen. De Loop Experience, voor een optimale beleving én bescherming tijdens concerten en festivals, toont die kleuren in glanzende versie. De Loop Quiet, met maximale demping voor concentratie en slaap, gaat voor mat.

14,95 euro –www.loopearplugs.com

Geen maat op kleur

Sinds begin 2021 steekt Angélique Van Gils samen met haar twee dochters, Jill en Joy van der Heijden, vrouwen in maatpakken. Hun label Pursuit Femmes vind je behalve in Antwerpen nu ook aan de Brabantdam in Gent. En voor de komende winter stellen ze hun pakken daar ook in fellere tinten voor, van fuchsia over dieppaars tot neongroen. Of voor een compleet woweffect: een blazer in een andere felle tint dan de broek!

www.pursuit-femmes.com

Weloverwogen keuze

• Een tattoo als persoonlijke expressie of puur decoratief, er zijn verschillende redenen om ervoor te kiezen. In de Tattoogids Vlaanderen vind je alles wat je moet weten voor je eraan begint, maar ook mooie lectuur voor wie niet aan zijn of haar proefstuk toe is. Een project van Dagmar Verfaillie, tattooartiest in Arthouse The Liner in Roeselare, en copywriter Brecht Vande Walle, met een overzicht van wat er bestaat aan de hand van het verhaal van een 50-tal artiesten.

22,99 euro –www.theliner.bigcartel.com

• Het vegan en ecovriendelijke label Zeepzot, helemaal handgemaakt in Brugge, speelt ook in op de tattootrend en heeft er een nieuwe telg bij. The Bastard is een parfumvrij stukje zeep om je pas gezette tattoo te verzorgen, en de beschadigde huid sneller te doen herstellen.

8 euro –www.zeepzot.be