Onvergetelijke feesthapjes

Schenk de glazen vol en breng de dienbladen met hemelse hapjes maar naar binnen. Tijd voor een feestavond waar je gasten nog jaren over zullen praten. Van rauwe coquilles met saffraanroom of carpaccio van octopus tot lamsrack met crème van aardpeer en tomaatjes. Making Memories is zo’n boek dat je stiekem in huis wil hebben, met pagina’s vol feestelijke deelrecepten om een tafel vol lekkers én de mooiste herinneringen te creëren.

Rauwe coquilles met saffraanroom

Dit heb je nodig

Voor de coquilles

– 1 (of meerdere) coquille per persoon

– 1 tl sesamolie van geroosterde sesam

– 1/2 tl vers geraspte gemberwortel

– 1/4 schil van limoen, fijngeraspt

– 2 tl limoensap

– snufje zout

– verse rode biet

– eventueel (bieten)(borage)cress om te garneren





Voor de saffraanroom

– 25 g slagroom

– 1 tot 2 draadjes saffraan

– zout

– zwarte peper uit de molen





Zo maak je het

Bereidingstijd: 30 minuten.

Snijd de coquilles horizontaal in 4 tot 5 dunne plakjes. Verdeel in porties.

Voor de coquilles met limoen en gember maak je een dressing van de sesamolie, gemberwortel, limoenschil, het limoensap en wat zout.

Schaaf een paar flinterdunne plakjes van de geschilde rode biet. Leg een plakje biet op een schoteltje en daarop een plakje coquille. Druppel wat dressing erover en leg er vervolgens nogmaals een plakje biet en coquille op. Sluit af met een lepeltje dressing.

Voor de amuse met saffraanroom verwarm je de slagroom op laag vuur in een klein steelpannetje tot net niet kokend.

Voeg de saffraandraadjes toe en een klein snufje zout. Laat even trekken zonder dat de room kookt. Haal het pannetje van het vuur.

Klop de room schuimig met een garde. Leg een plakje rauwe coquille op een schoteltje en schep er met een lepel een bergje schuim op. Bestrooi met wat versgemalen zwarte peper. Dien direct op.





© Arjan Benning

Vissoep met garnalen, venkel en tomaat

Dit heb je nodig

– 1 ui, fijngesnipperd

– 1 halve venkel inclusief het groen, fijngesnipperd

– 1 stuk prei van ca. 10 cm, fijngesnipperd

– 1 stengel bleekselderij, fijngesnipperd

– 2 el olie

– 2 el tomatenpuree

– 1 tl gehakte rozemarijn

– 1 steranijs

– 50 ml sherry of Noilly Prat

– 75 ml witte wijn

– 3 gepelde tomaten, grof gehakt

– 750 ml visbouillon (het lekkerste is zelfgetrokken vis- of kreeftbouillon)

– 5 draadjes saffraan

– 250 g visfilet, in blokjes

– 200 g gepelde garnalen

– 100 g doperwten

– 100 ml room

– 1 el wittewijnazijn

– peper en zout





Zo maak je het

Bereidingstijd: 35 minuten.

Bak de ui, venkel, prei en bleekselderij glazig in de olie in een ruime pan.

Voeg dan de tomatenpuree, rozemarijn en steranijs toe en laat even meebakken. Giet de sherry en de wijn erbij en laat het vocht voor de helft inkoken. Voeg de tomaten, bouillon en saffraan toe en breng de soep weer aan de kook.

Een paar minuten voor het serveren leg je de blokjes vis, garnalen en doperwten in de soep zodat die even kort kunnen garen in de op laag vuur kokende soep. Laat een minuut of 5 sudderen. Voeg als laatste de room toe en breng op smaak met azijn, peper en zout.

Serveer met geroosterd brood en roomboter.





© Arjan Benning

Gebrande grapefruit met lobbige crème de cassis

Dit heb je nodig

– 2 rode grapefruits

– 240 ml slagroom

– 8 el crème de cassis-likeur

– rietsuiker

Extra nodig

– crème brûlée-brander

– mixer





Zo maak je het

Bereidingstijd: 30 minuten.

Verwijder de schil, inclusief het velletje van de grapefruit met een scherp koksmes.

Snijd de partjes tussen de lamellen uit zodat je heel sappige stukjes grapefruit krijgt zonder velletjes. Vang het vocht op en knijp ook de overgebleven grapefruitlamellen goed uit. Voeg dat sap toe aan de slagroom samen met de likeur. Klop de room met een mixer lobbig.

Rangschik de partjes grapefruit op een bord en bestrooi met een laagje rietsuiker. Karamelliseer de suiker met de brander. Schep de lobbige room erop.





‘Making Memories. Recepten voor onvergetelijke diners’, 128 blz., 24,99 euro.