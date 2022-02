Ontdek de tint rood die bij je past: teder of vol vuur

Rood is niet alleen de kleur van de liefde, het is een kleur for all seasons die iedereen staat.

Deze kleurige klassieker duikt deze lente op in alle schakeringen. Van intens kersenrood, over zongebleekte nuances, tot warm oranjerood. Van opvallende totaallooks en verborgen kantjes tot kleine accenten die je look opleuken. (Lut Clincke)