Ontdek de laatste trends & leukste nieuwtjes

Onze lifestyle-journalisten gaan wekelijks op zoek naar de nieuwste trends en leukste nieuwigheden.

Tent te huur

Vind jij een camping vol achtergelaten tentjes na een festival ook zo’n kater? Decathlon wil die aanblik de wereld uithelpen en start met de verhuur van tenten en kampeermateriaal voor festivals.

16 tot 32 euro per dag – rent-mountain.decathlon.be

Festivalwijn

We Can Dance, het electronic-beachfestival in Zeebrugge, staat bekend om zijn heerlijk uitgebreide aanbod food en drinks. Deze zomer presenteren ze er dan ook hun eigen natuurwijn, Illusion, een donkere rosé, juicy en fruitig met een vleugje perzik. En daar op het strand in de natuurwijnbar te verkrijgen.

www.wecandance.be

Hou het hoofd koel

Duimen voor zon op de festivalweide! En dan komt een zonnehoedje uitstekend van pas. Meteen hét accessoire van deze zomer, dus keuze zat: van trendy buckethats tot kunstig geknoopte sjaals.

14,99 euro – www.veritas.be

Overal jeans

Jeans is van alle tijden, maar deze zomer is het dat meer dan ooit en mag het bovendienveel zijn. Waarom zou je je dus beperken tot één item, als je ook voor een totaallook in denim kan gaan? Een lang mouwloos hemd in jeans met een short in eenzelfde tint: de ideale festivaloutfit!

140 euro (short) – www.7forallmankind.be

Glamour op de weide

Je valt vast ook vóór het podium op met de nieuwe Festival Glow Collectie van Kiko Milano, partyproof make-up mét metallic effect. Met de tattoos uit de collectie maak je je look compleet. Gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen, dus perfect voor een dagje experimenteren.

4,99 euro – www.kikocosmetics.com