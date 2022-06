Ontdek de laatste trends & leukste nieuwtjes

Onze lifestyle-journalisten gaan wekelijks op zoek naar de nieuwste trends en leukste nieuwigheden.

Truitje ruilen?

Tweedehands is hot, duurzaam én goed voor je portemonnee. JBC organiseert daarom een ruilevent voor kinderkledij, op zaterdag 11 juni van 10 tot 17 uur, Kortrijksestraat 105 in Oostkamp. Je kan er kledingstukken van JBC, CKS en fred + ginger van je kids inruilen voor andere tweedehandsstuks van deze merken.

www.jbc.be

© Eva Vlonk Eva Vlonk

Verhalen van de zee

De schilderijen van Marlies De Clerck ademen het Belgische gevoel voor humor en ironie. Voor de Knokse concept store Aqualex creëerde ze een gelimiteerde editie van unieke flessen waarop ze met de hand nieuwe tekeningen graveerde. Elke tekening is op een of andere manier verbonden met de zee, maar vertelt in ruimere zin een verhaal van vrijheid.

530 euro – www.aqualex.eu

Laptop(hoes) in de was

Op zoek naar een stijlvolle en milieuvriendelijke laptophoes? Redstars heeft er gemaakt uit gerecycleerd materiaal van PET-flessen. De productie ervan zorgt door een innovatieve breitechniek voor zero restafval. Nog leuker: je kan de hoes wassen, zodat die jaren lang mooi blijft.

vanaf 34,99 euro – www.redstars.be

Drink je tot rust

We hollen onszelf bij momenten compleet voorbij. En dat voelen we in hoofd en lijf. De Brugse student-ondernemer Ike Byosière ontwikkelde EZZ, een relaxerend drankje om die momenten te counteren. Het wordt gemaakt op basis van ginseng, hennepzaad extract en L-theanine, drie ingrediënten die overmatige stress bestrijden, en bevat geen toegevoegde suikers.

10,99 euro (4 stuks) – www.ezzdrinks.com

Fietstraining op maat

Geeft fietsen jou ook zo’n goed gevoel? asper Lefevre uit Nieuwpoort is internationaal gekend om zijn professionele Bikehigh coaching waardoor jij je fietsdoel bereikt. Van basistraining tot wedstrijdniveau, voor zowel de koersfiets, gravelbike als MTB, en zowel op maat als voor groepen. Verbeter je duurtraining op de weg, leer versnellen op technische singletracks of zoek het avontuur op met specifieke trainingen in het bos, op het strand en in de duinen. Getriggerd? Probeer dan zeker eens een initiatieles, een boost voor benen én moraal.

99 euro (3 uur initiatie) – www.bikehigh.be