Ontdek de laatste trends & leukste nieuwtjes

Op zondag 12 juni verwennen we alle lieve, stoere en slimme papa’s! Wij zochten alvast deze leuke geschenkideetjes voor Vaderdag bij elkaar.

Voor vaders die luisteren

Geef je papa duizenden boeken cadeau! En als dat je budget toch een beetje te boven gaat, kan je altijd nog kiezen voor een Storytel giftcard. Daarmee krijgt hij tot twaalf maanden onbeperkt toegang tot een arsenaal aan luisterboeken en e-books.

12,99 euro (maandabonnement) – http://www.storytel.com

Dagelijkse vitamientjes

Smart skincare, daar heeft ook een mannenhuid baat bij. Cosmeticalabel Routinely ontwikkelde een app waarmee aan de hand van een vragenlijst een voor jou passende verzorgingsroutine wordt uitgestippeld. Een efficiënte manier om de huid haar dagelijkse dosis vitamientjes te geven.

28 euro – www.routinely.com

Kalm, pa!

Een stoere kaars met het warme en volle aroma van sandelhout, een geur die bovendien kalmerend en ontspannend zou werken. Daar kom je op Vaderdag ongetwijfeld verrassend mee uit de hoek.

44,90 euro – www.juntoo.be

Balletje gooien

Tussendoor even een potje basketballen met papa? En met deze ring die bevestigd zit aan een vurenhouten wand haal je er meteen ook een leuk stukje decoratie in industriële stijl mee in huis.

64,99 euro – www.maisonsdumonde.com

Lekker glas

Een feestelijke dag vraagt om het glas te heffen. Met deze geschenkjes doe je vaders die een bijzonder drankje kunnen appreciëren zeker een plezier.

2. Wijnrekje in zwart metaal, 21,50 euro – www.cookinglife.be

3. Espressokopje met dubbele wand in roestvrij staal, 12 euro – www.nespresso.com

Voor klassebakken

Johannes Heubl, Duits model en fotograaf, stelt de collectie enkelboots voor die hij ontwierp voor Fratelli Rossetti. Voor een papa die zich graag stijlvol kleedt. Of die net een duwtje in de goeie richting nodig heeft…

350 euro – www.fratellirossetti.com

Strandwandeling

Voor zijn nieuwste parfum Man Qua vond lederwarenmerk Jimmy Choo inspiratie aan zee: een houtachtige en mariene eau de toilette die papa zo meevoert naar de vloedlijn.

45 euro (30 ml) – te koop in parfumeriezaken

Omdat vaders niet altijd aan de barbecue staan, maar soms ook gewoon aan het fornuis: deze stoere pan van Combekk is gemaakt uit gerecycled ijzer, voorzien van een sterke emaillen coating en geschikt voor elke warmtebron. Ideaal om er een smeuïge risotto of zelfs een heerlijke taart in te bereiden.

75 euro (24 cm) – te koop bij Carrefour, Fnac, Vandenborre en Krefel

Zeg merci met een Omer

Hoe kan je je vader beter bedanken dan met een heerlijk bier? De speciale merci-fles van OMER. geeft je de kans om, samen met je papa, te toosten op het leven en mooie momenten te beleven. En er is meer, want rond de flessenhals vind je een bon voor een gratis brouwerijbezoek ter waarde van 15 euro. Hoe merci zeggen met OMER.? Koop twee packs van het vlaggenschip van Brouwerij Vander Ghinste en je krijgt de vaderdagfles er gewoon bovenop.

www.omervanderghinste.be

Recht op rust

Een lange, luie ochtend in huis, daar hebben ook papa’s recht op. In een royale kamerjas in zachte badstof én matching slippers.

Badjas (29,99 euro en slippers (3,50 euro) – www.ikea.be