Ontdek de laatste trends & leukste nieuwtjes

Onze lifestyle-journalisten gaan wekelijks op zoek naar de nieuwste trends en leukste nieuwigheden.

Breedgerand

Een goed tegen de zon beschermde mens is er nog altijd twee waard. En dan komt een trendy zomerhoed van pas. Het aanbod gaat van flaphoeden tot petten, van linnen, katoen of stro. Helemaal op veilig spelen? Een brede rand zorgt voor schaduw op je gezicht en in je nek en beschermt zelfs je ogen als je geen zonnebril draagt.

123 euro – www.dondup.com

Veilig in de zon

1. Nu Skin brengt een formule uit die beschermt tegen de schadelijke invloeden van de stad op je huid én kan bogen op een SPF50-zonnefilter.

48,52 euro – www.nuskin.com

2. Nivea paste de samenstelling van zijn zonneproducten Babies & Kids Sensitive Protect zo aan dat ze voortaan ook geschikt zijn voor baby’s en kinderen vanaf zes maanden.

21,59 euro – www.nivea.be

3. De zonverzorgingslijn van Lierac bereidt je huid voor op het eerste zonnetje met een 15-daagse capsulekuur die zorgt voor een mooie en langdurige bruining. Of gebruik ze het jaar door voor een natuurlijke gloed.

28,50 euro – www.lierac.com

Kies kleur

Een zomerse outfit nog vrolijker maken, of een sobere jurk net dat extra toefje kleur geven: de unieke, geëmailleerde juwelen van Freywille zijn er geknipt voor.

220 en 245 euro – www.freywille.com

Anders aan zee

Niets tijdlozer dan de klassieke maritieme look, maar die krijgt deze zomer dan toch een eigentijdse twist. Laat wit, blauw en alle streepjes varen en ga voor frisse dessins voor shorts én shirts.

90 euro (bermuda) – www.sun68.com

Slank silhouet

Een hoge bikinislip oogt een beetje retro maar vooral heel erg verleidelijk. En verstopt bovendien een mogelijk buikje. Een riempje, touw of gesp benadrukt de taille: voor een slanker en smaller silhouet, terwijl de nadruk op je vrouwelijke vormen ligt. Wat had mevrouw nog meer gewenst?

65 (top) en 55 (slip) euro – www.bananamoon.com