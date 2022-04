Ontdek de laatste trends & leukste nieuwtjes

Onze lifestyle-journalisten gaan wekelijks op zoek naar de nieuwste trends en leukste nieuwigheden.

Vrolijk opgeruimd

De lente is hét moment om de kamer van je kleine spruit op te fleuren. Wat dacht je van een maan- of raketspiegel? Of een grappig rieten opbergtasje in de vorm van een fototoestel? Valerie Verbeeck voegt hiermee een collectie leuke hebbedingen toe aan haar kledinglabel Elle and Rapha.

Strandleven

Voor haar zomercollectie vond Marie Martens inspiratie in de natuur van de Camargue, wat zich vertaalt in gevlochten leer, franjes, zongebleekte kleuren en suède accenten. Haar multifunctionele Neufmille-heuptas begeleidt je zowel naar het strand als naar de party nadien; je draagt de tas als riem op de heupen of crossbody voor een nonchalantere stijl.

365 euro – www.marie-martens.com

Fris op je huid

Een huid die wel een oppepper kan gebruiken? De vloeibare dagcrèmes van Dr. Hauschka laten zich in een oogwenk aanbrengen, trekken snel in de huid en voelen fris aan. De activerende versie zorgt voor extra hydratatie, maar er is ook een crème die roodheid verzacht en eentje die onzuiverheden vermindert.

24,95 euro – www.drhauschka.nl

Perfect gestift

Geef ook je lippen een lenteboost met een regelmatige peeling. Die verwijdert dode huidcellen. Voelt zacht én zorgt ervoor dat je lippenstift langer blijft zitten. De versie van Essence, met citroenschilpoeder en -olie, doet dat met een frisse touch.

Lekker leesvoer

Van diëten worden we alleen maar ongelukkig, vindt Celien Rombouts, samen met de rest van de wereld. In haar boek F*ck it, maandag start ik écht maakt ze komaf met de dieetcultuur en stelt ze een gezonde balans tussen voedzame voedingsmiddelen en playfoods voor.