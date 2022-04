Ontdek de laatste trends & leukste nieuwtjes

Onze lifestyle-journalisten gaan wekelijks op zoek naar de nieuwste trends en leukste nieuwigheden.

Tijd voor ei

De glaskunst van het Finse merk Iittala is wereldwijd bekend. Deze elegante glazen eitjes maken van je paastafel in een oogwenk een verfijnd decor voor al die andere eitjes.

Zomers ruitje

Een knipoog naar Brigitte Bardot in de sixties: de vichy print van Ella, een van de kleurrijke collecties badmode die Passionata by Chantelle voor komende zomer in petto heeft, voelt retro aan, maar oogt modern door het mix en match potentieel.

Paastafel uit een doosje

De Roeselaarse ontwerpster Joke Seys bedacht een heuse paastafelbox: dé oplossing voor wie die dag graag gasten ontvangt aan een stijlvol gedekte tafel maar zelf ook de tijd wil nemen om mee te genieten van het feest. De box bevat zes placemats en servetten, voorzien van met de hand getekende Delftsblauwen kippen, een gevuld paasmandje en twee vaasjes.

89 euro – www.studio-assorti.be

Op je paasbest

Een paasei waar je alleen maar mooier van wordt? Babor vult een ei met 14 beauty-ampullen, om je huid twee weken lang heerlijk mee te verwennen. Bovendien is het met zijn elegante witte porseleinen look met roze accenten ook nog eens een echte blikvanger in de badkamer.

Zeegras in je glas

En omdat we van paaseitjes alleen niet kunnen leven: Hendrick’s brengt een limited edition uit met verfrissende extracten van Schotse kustplanten met een zachte citrusfinish. Via partner Project Seagrass zamelt het ginlabel zo geld in als steun voor de zeegrasvelden die een vitale rol spelen in de voedselvoorziening en als habitat voor duizenden zeedieren.

47,95 euro (70 cl) – www.hendricksgin.com