Ontdek de laatste trends & leukste nieuwtjes

Onze lifestyle-journalisten gaan wekelijks op zoek naar de nieuwste trends en leukste nieuwigheden.

Handen vrij

Er zijn zo van die hebbedingen die het leven net iets leuker maken. De Pocket Tripod PRO is er zo eentje. Je houdt het accessoire bij in je tas of portefeuille en hebt voortaan altijd je handen vrij terwijl je een work-outvideo volgt, chat met je vrienden of net die ene selfie bij die perfecte lichtinval wil maken…

30,65 euro (universele kit) – www.pocket-tripod.com

Gedurfde chic

Gedurfd en trendy maar altijd vrouwelijk, daar tekent de nieuwe collectie zonnebrillen van Isabel Marant opnieuw voor. Dit stoere, hoekige exemplaar daaruit is verrassend licht; de verschillende kleuruitvoeringen gaan samen met de passende getinte glazen.

230 euro – optiekzaken

Bonte krabbel

Sneakers voorzien van kleurrijke krabbels, daar loop je gegarandeerd mee in de kijker dit voorjaar. De sneakers – zowel verkrijgbaar in een nieuwe hightopversie geïnspireerd op retro baskets als in de populaire basisuitvoering – zijn het resultaat van de samenwerking tussen Veja en het Italiaanse modehuis Marni, bekend om zijn artisanale look.

270 euro – www.veja-store.com

Samenspel

De Belgische designer Karolin Van Loon stuurt je op vakantie met The Pouch, een juwelentasje om (haar) juwelen en lakjes in op te bergen én meteen een stijlvolle clutch voor ’s avonds. Handgemaakt en vervaardigd uit vegan appelleer.

399 euro – www.karolinvanloon.com

Mode om bij te benen

Neem eens een abonnement op… fashionable panty’s! Elke maand krijg je een Gambettes Box opgestuurd, met daarin twee paar panty’s ontworpen in Parijs, in samenwerking met mooie merken als Balzac en Jonak, en gemaakt in Italië van gerecycleerd materiaal.

16,50 euro per maand – www.gambettesbox.com

Tijdloos moois

Even genoeg van parels, bedels, fringes, strass en alles wat chunky oogt? Op het vlak van accessoires valt gelukkig ook nog altijd heel wat tijdloos moois te scoren.

24 euro – www.bsbfashion.com

Koud of warm?

Or Tea? staat voor een selectie biologische theeblends. En brengt nu ook de T’mbler op de markt, een thermos gemaakt uit roestvrij staal die je dankzij de inox filter ook kunt gebruiken met losse thee. Met de thermometer in het deksel check je bovendien de temperatuur van je drankje.

29,80 euro – www.goodfoodshop.be

De gehaakte granny

squares zetten hun optocht onverminderd voort. Na plaids en tassen in alle formaten vind je ze nu ook als lang zomervest of sjaal, zelfs op het strand duiken ze opnieuw op in de vorm van nostalgische niemendalletjes. Eind deze maand lanceert Veritas tutorials voor wie zelf aan de slag wil met haakpennen.

www.veritas.be

Stralend de lente in

De lente in met een stralende huid? Geef je huid een gezonde boost met een serum. Een serum bevat een hoge concentratie aan actieve bestanddelen die je dagelijkse verzorging versterkt. En je kunt er heel doelgericht mee aan de slag: er zijn formules om huidveroudering tegen te gaan, bruine vlekken te vervagen of onzuiverheden te behandelen.