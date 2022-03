Ontdek de laatste trends & leukste nieuwtjes

Onze lifestyle-journalisten gaan wekelijks op zoek naar de nieuwste trends en leukste nieuwigheden.

Kleur het voorjaar roze

De lentemode kleurt roze, en daar sluit de nieuwe campagne van Think Pink dus perfect bij aan. Tot en met zaterdag 19 maart koop je bij Aveve roze primula’s waarvan per stuk één euro naar de strijd tegen borstkanker gaat. De primula is niet voor niets een vroeg bloeiend voorjaarsplantje dat vrieskou en regen doorstaat, een doorzetter!

5 euro – www.think-pink.be

Glansrol voor je lippen

Met wat glans op je lippen zit je ook dit seizoen goed. Lipgloss is weer populair en een ideale manier om je make-up in geen tijd naar een hoger level te tillen. Of ga voor een lipolie die je aanbrengt als toplaag over je lippenstift of als lipgloss.

18,90 euro – www.be.baborcom

Twee looks, één jurk

De kleurrijke Julia June-jurken krijgen er een duurzaam zusje bij: de tijdloze hemdjurk Babet laat zich met ingenieuze knoopjes – aan de voor- en achterkant – zo omvormen tot een trendy look.

289 euro – www.juliajune.com

Lentefrisse neus

Bulgari brengt met de nieuwe Rose Goldea Blossom Delight eau de toilette een lentefrisse interpretatie van de al eerder gelanceerde eau de parfum. Een bloemige rozengeur met de frisheid van het lelietje-van-dalen en grapefruit, en een vleug witte muskusnoten en cederhout.

69,90 euro (50 ml) – www.iciparisxl.be