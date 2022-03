Ontdek de laatste trends & leukste nieuwtjes

Onze lifestyle-journalisten gaan wekelijks op zoek naar de nieuwste trends en leukste nieuwigheden.

Twee in een

Prints combineren in een en dezelfde outfit is niet nieuw maar breekt eindelijk door als trend. Al zijn er toch wel enkele regels in acht te nemen als je twee patronen als een pro wil combineren. Match een uitgesproken print met een rustiger versie. Zorg dat in de twee prints eenzelfde kleur terugkeert. En kies accessoires zoals petten en handtassen bij dit soort gedurfdere combinaties liever in een effen kleur.

114,99 euro (broek) – www.imprevubelgium.com

Betaalbare luxe

We hebben er een gloednieuw handtassenlabel bij: op vrijdag 11 maart wordt MAE gelanceerd, dat exclusief verkocht zal worden bij Veritas. Ontstaan uit liefde voor de monogramprint en colorblocking, en luxueus ogend maar toch betaalbaar.

12,99 en 34,99 euro – www.veritas.be

In balans

De chunky juwelentrend blijft op de radar en inspireert tot opvallende looks. Maar ook eenvoudiger en delicate ontwerpen zijn een must dit seizoen, perfect voor een elegante uitstraling.

34,95 euro – www.pilgrim.net

In geuren en kleuren

Het Belgische modelabel Hampton Bays blaast 30 kaarsjes uit en viert dat met een exclusieve samenwerking. Drie vegan geurkaarsen drukken evenveel kleurenthema’s uit de lente- en zomercollectie uit in een frisse en zomerse geur.

39,99 euro – www.hamptonbays.be

Perfect afgestemd

March23 brengt in samenwerking met OPI een beperkt gamma nagellakjes uit, die perfect zijn afgestemd op het kleurenpalet van de lentecollectie van het schoenenlabel. Zes modieuze tinten voor een in een handomdraai tot in de puntjes afgewerkte outfit.

15,95 euro – www.march23.be

Grote ogen

Wimpers om van te duizelen, dat belooft in elk geval Mac Cosmetics met zijn gloednieuwe Stack Mascara. Eén mascara, twee borsteltjes: eentje voor langere en vollere wimpers, en eentje om kortere haartjes heel nauwkeurig te kleuren.

33 euro – www.maccosmetics.be

Zomerdromen

Knoop hem om je hals, handtas of pols en til je look meteen een level hoger. De jonge kunstenares Nel Maertens ontwierp voor handtassenlabel Kaai een zijden sjaal in felle contrasten die doen dromen van warmere zomerdagen.

89 euro – www.shop.kaai.eu

Fout, fouter, fashion!

Van absoluut fout tot hot and happening, het fenomeen ‘sokken in sandalen’ onderging een drastische switch en breekt door als een van dé trends komende zomer. Met dank aan de pandemie en alles wat we sindsdien als comfortabel omarmen.

45,50 euro – www.freedomosesworld.com

Uniseks (1)

In haar capsulecollectie Hand toont Nathalie Vleeschouwer zich van een casual kant met een stoer randje. De stoffen zijn bewust uniseks, al blijft ze rekening houden met een goede pasvorm en wordt in de modellen nog een onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. De speelse denim bucket hat past weliswaar iedereen.

59 euro – www.nathalievleeschouwer.be

Uniseks (2)

Armedangels drukt zijn ecologische voetafdruk met de lancering van zijn nieuwe RÅ Denim-collectie. Denk aan shirts, broeken, jassen, accessoires en, voor het eerst, enkele uniseks producten. De donkere indigo tint en de strakke look verwijzen naar de stoere denim werkkledij zoals die in de VS ontstond.

39,90 euro – www.armedangels.com

Dagelijkse smeerbeurt

Het nut van een dagelijkse bescherming van de huid tegen schadelijke zonnestralen is stilaan bekend. Babé brengt een gamma Super Fluids uit, ultra vloeibaar, dat snel wordt geabsorbeerd en voor een zijdeachtige finish zorgt. Moeiteloos te integreren in je vaste ochtendroutine.

20,95 euro – in de (online)apotheek

Begerige blikken

Wie een exemplaar van de Futura Dot weet te bemachtigen, uit de exclusieve limited edition van brillenfabrikant Silhouette, mag zich een heuse fashionista noemen. Wereldwijd zijn er slechts 1.964 van beschikbaar, getal dat verwijst naar het jaar waarin Silhouette zijn randloze brillen op de wereld losliet. Kan ook gewoon inspirerend werken natuurlijk.

490 euro – www.silhouette.com