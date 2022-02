Ontdek de laatste trends & leukste nieuwtjes

Onze lifestyle-journalisten gaan wekelijks op zoek naar de nieuwste trends en leukste nieuwigheden.

Aandacht!

Outfits op zoek naar aandacht, rechtstreeks vertaald uit de jaren 80 en 90 naar hedendaagse collecties. Kleuren, prints, statementaccessoires en schouders natuurlijk, bréde schouders, in de pas gelanceerde Studio SS22-collectie bij H&M.

www.hm.com

Vrolijke dagen in zicht

Om nu al in huis te halen, en straks je terras en tuin mee op te fleuren: frisse en fruitige kleuren die voor een instant goed humeur zorgen. Van meubels in mono-chroom geperforeerd metaal over textiel met strepen of stippen tot gekleurd glas en XXL-motieven: vrolijke kleuren zijn overal terug te vinden dit voorjaar.

69,99 euro – www.maisonsdumonde.com

Kant tegen de kou

Nog even op de tanden bijten. De laatste koude dagen trotseer je met een extra laagje. Damart stelt een topje voor in Thermolactyl in warmtegraad 2, mét een kantje.

19,99 euro – www.damart.be

Eenvoud in de verf

Silhouetten die sterk zijn in hun eenvoud: helemaal jouw ding? Kies dan voor kleurrijke accessoires om ze nog beter uit de verf te laten komen, dé remedie bovendien tegen grijze dagen.

89 euro – www.sun68.com

Zacht en handig

Hedgren vindt zichzelf opnieuw uit in zijn Cocoon-collectie. Zachte, puffy tassen die in het oog springen door sprankelende kleuren zoals het nieuwste parelmoer en diepblauw. Voorzien van handige opbergvakjes en ritsen, in zes verschillende modellen: om mee te gaan werken, de stad in te trekken of de sportschool op te zoeken.

85 euro – www.hedgren.com