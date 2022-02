Ontdek de laatste trends & leukste nieuwtjes

Onze lifestyle-journalisten gaan wekelijks op zoek naar de nieuwste trends en leukste nieuwigheden.

Streelzacht linnen

Linnen in huis? Doen! Want met zijn organische structuur en uitstraling sluit dit materiaal perfect aan op de natuurlijkematerialentrend van 2022. Het jonge interieurmerk Mublo trekt zijn linnencollectie zelfs door tot in de badkamer, met streelzachte badhanddoeken en gezichtsdoekjes in wafelstructuur.

50 euro (badhanddoek) – www.mublo.com

Haal de wereld binnen

Jolien Leenknecht heeft een missie: mooie, duurzame objecten uit onder andere Indonesië, Marokko, India en Nederland bij jou thuis brengen. Zopas opende ze aan de Brugse Sint-Jakobsstraat Bowls&Stories, waar je haar exotische collectie terugvindt.

20 tot 65 euro – www.bowlsandstories.be

Fors en fijn

Meet Raúl! In dit geval een minimalistische vloerlamp ontworpen door outdoormerk Moróro, in zwart gepoedercoat aluminium, die zich vanuit een solide basis hoog en ver uitstrekt. Fors en fijn tegelijk, waardoor hij in huis maar ook als outdoor designlamp helemaal tot zijn recht komt.

1.375 euro – www.mororo.be

Op reis bij je thuis

Journalist Thijs Demeulemeester en fotograaf Jan Verlinde keken binnen bij 19 kosmopolieten die op reis kunnen in hun eigen huis. Hun interieurs zijn een avontuurlijke roadtrip langs exotische objecten en persoonlijke souvenirs. Inspirerend!

39,99 euro – www.lannoo.be

Krachtige geuren

De drijvende kracht achter Les Huit is de West-Vlaamse Kelly Himbrecht. Na een inspirerende reis door India richtte ze haar eigen selfcaremerk op, gebaseerd op holistische aromatherapie. Acht krachtige geuren in een selectie van roll-on sticks en sprays om te gebruiken op je lichaam of in huis.

40 euro (roomspray) – www.leshuit.be

Natuur in huis

De natuur in huis halen, het is een van dé heersende interieurtrends. De voorbije tijd doorgebracht tussen vier muren versterkte dat idee alleen maar. Niet alleen meubilair maar ook decoratie focust op natuurlijke materialen en texturen en organische vormen.

99,99 euro – www.laredoute.be

Jaar van de tijger

De bekende Zweedse keramiste Lisa Larson leent haar expressieve figuren voor een capsulecollectie bij Arket. Ze vinden hun weg naar sweatshirts, dekens en totebags. En voor de gelegenheid ontwierp Lisa, altijd al begaan met natuur- en dierenbescherming, ook een handbeschilderd tijgerbeeldje waarvan de opbrengst naar het WWF gaat.

19 euro – www.arket.com

Zuiderse esthetiek

Renaulacs Trendkleur van het Jaar 2022 is de #343 Forest Bathing. Een diepgroene kleur die refereert aan zuiderse olijfbomen en geurige kruiden. Een voltreffer om instant een mediterrane sfeer in huis te brengen. De New Mediterranean-trend etaleert warme en aardse natuurtinten en brengt buiten moeiteloos naar binnen.

Exclusief verkrijgbaar bij www.brico.be