Ontdek de laatste trends & leukste nieuwtjes

Onze lifestyle-journalisten gaan wekelijks op zoek naar de nieuwste trends en leukste nieuwigheden.

Vrolijke Valentijn!

Valentijn met een knipoog, daar lenen de vrolijke tekeningen van helen b zich uitstekend voor. Helen Blanchaert, de vrouw achter het label, tekent, ontwerpt en creëert alles wat het dagelijkse leven volgens haar fijner maakt. Volmondig akkoord!

14,50 euro – www.helenb.be

Om in te bijten

Zeep om in te bijten, al valt dat misschien nog tegen. Met deze plantaardige glycerinezeep met aardbeienaroma zorgt Bubbles at Home in elk geval weer voor een kleine, geurige attentie voor je valentijn.

12,80 euro – www.bubblesathome.be

Recht uit het hart

Voor de Amsterdamse Fabienne Chapot begon het allemaal met tassen, accessoires en schoenen, tot vijf jaar geleden haar eerste modecollectie volgde. Daarin kiest ze resoluut voor poppy kleuren, vrouwelijke silhouetten en handgemaakte prints. Als de boodschap hiermee niet aankomt, dan weten wij het ook niet meer…

139,99 euro – www.fabiennechapot.nl

Liefdevolle gloed

Geef je gezicht een liefdevolle gloed met het op chocolade geïnspireerde gezichtsproduct Duo Cocoa Highlighter, dat een natuurlijk stralende finish combineert met een superglanzende optie voor een glamoureuze look.

16,99 euro – www.kikocosmetics.com

Romantiek in bed

Passionele poëzie lezend in bed of een smachtende brief schrijvend aan je imaginaire lover… Romantischer wordt het niet. Love Stories zet er met zijn nieuwste lingeriecollectie Sleeping Beauty de juiste voetnoten bij.

40 euro – www.lovestoriesintimates.com

Koninklijke geur

Het nieuwe parfum Peregrina dankt zijn naam aan La Peregrina, een wereldberoemde parel die eeuwenlang door tal van koninklijke handen ging, tot Richard Burton het kleinood in 1969 aan zijn vrouw Elizabeth Taylor schonk. Hij telde er 37.000 dollar voor neer. Dan maar het parfum?

190 euro – www.senteursdailleurs.com

Hou het hoofd koel

Wist je dat Amerikaanse honkbalspelers aanvankelijk strohoeden droegen? De baseballpet bleek uiteindelijk toch een stuk praktischer te zijn, maar is vandaag op het veld voor alle veiligheid alweer vervangen door helmen. Maar een trendy accessoire is de pet nog altijd, en de juiste kleur zegt alles. Eens zien of hij ook dan het hoofd koel houdt?

84 euro – www.dondup.com

Kookpunt?

Of in elk geval: met haar kookboek Vegans are better lovers wil Viviane Van Dyck – intussen al meer dan 20 jaar into de vegan keuken – ons inspireren om een betere lover of life te worden. Ze bundelt in dit boek 70 volwaardig plantaardige recepten die niet alleen voedzaam zijn, maar ook boordevol smaak zitten.

27,50 euro – www.borgerhoff-lamberigts.be

Lief voor jezelf

Een schattig valentijnsdoosje van Self met daarin een ultrazacht, hartvormig sponsje om het gezicht te reinigen, en de All-Day Dreamer Day Cream Mini, die de huid intens voedt. Je kan het doosje personaliseren met een liefdevolle boodschap. Of het jezelf cadeau doen.

19,99 euro – www.naturalself.eu

Tot in je vingertoppen

Essie heeft voor valentijn zes nieuwe kleurtjes klaar. Met namen als respond with a kiss en love note-worthy, zachtroze en karmijnrood om de mooiste rozenblaadjes mee op je nagels te toveren. Zorgt vast en zeker voor respons!

12,49 euro – www.di.be

In vuur en vlam

Imprevu uit dit jaar zijn liefde met een uniseks love on fire-sweatshirt. In streelzacht geborsteld fleece, met een mooie boodschap in de vorm van een klein hartvormig design, geborduurd ter hoogte van waar ons echte hart ligt.

99,99 euro – www.imprevubelgium.com

Op vrijersvoeten

Het toppunt van romantiek? Matchende sokken! Of dat zijn ze tenminste als het van kousenfabrikant Burlington afhangt. Grote harten vervangen het typische ruitenpatroon, voor hem én haar.

14 euro – www.burlington.de