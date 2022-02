Ontdek de laatste trends & leukste nieuwtjes

Onze lifestyle-journalisten gaan wekelijks op zoek naar de nieuwste trends en leukste nieuwigheden.

Schoon shirt

Clean jeansmerk HNST brengt een nieuw, heavy weight T-shirt op de markt als antwoord op de vervuilende mode-industrie. Het shirt bestaat voor 80% uit gerecycleerd katoen – textiel van snitten die uit de mode zijn en productieresten – en voor 20% uit biologisch katoen.

59 euro – www.letsbehonest.eu

Zilveren Awardt

Een zilveren jubileum zet je in de kijker met een zilveren handtas. Of zo viert het Belgische accessoirelabel Awardt deze verjaardag in elk geval. Een feestelijke uitvoering die meteen ook eer betoont aan Ward, zoon en broer van oprichters Wies en Els, die 31 jaar terug overleed aan kanker. Van elk verkocht exemplaar gaat 20% dan ook naar het Kinderkankerfonds.

371 euro – www.awardt.be

Winterfris

Nog even wachten op de lente en intussen houden we het binnen gezellig. Het Nederlandse Fest ontwikkelde alvast een fris interieurparfum met een peperige toets van bergamot en de zoete en warme tonen van tonkabonen die nog even doen denken aan vanille, kaneel en amandel.

49 euro – www.festamsterdam.com

Mode met toekomst

Een heerlijk weglezende stijlgids van twee topstylistes over tweedehandsmode, knap geïllustreerd en vol tips en tricks. Met Preloved bewijzen Maartje van den Broek en Maartje Bodt het nog maar eens: tweedehandskleding shoppen is niet alleen hot, het is ook de toekomst van de mode.

9,99 euro – www.bol.com

Nieuw gezicht

Naomi Scott ken je als Jasmine uit Alladin, de liveaction-bewerking van de Disneyklassieker die in 2019 uitgebracht werd, en als een van Charlie’s Angels. Maar de jonge actrice profileert zich ook als ambassadeur van Compassion, een vereniging die kansarme kinderen wereldwijd bijstaat. Dit jaar speelt ze een hoofdrol in de scififilm Distant én is ze te zien in de Netflixserie Anatomy of a Scandal, gebaseerd op de bestseller van Sarah Vaughan. En straks wordt ze het gezicht van de nieuwe Chloé Nomade Eau de Parfum Naturelle. Om in de gaten te houden!

69 euro (30 ml) – bij parfumzaken

Lekker onderuit

Het Nederlandse designmerk Studio Henk ontwerpt tijdloze meubels, op een zo duurzaam mogelijke manier, voor een eerlijke prijs. Ook de Lean Lounge ademt die positieve visie en laat je tegelijk lekker onderuitzakken. Goed voor de planeet én voor jouw comfort.

vanaf 949 euro – www.studio-henk.com

Topdesign aan zee

Vorig najaar opende Minus uit Poperinge zijn eerste conceptstore in Nieuwpoort. Je ontdekt er Belgisch en internationaal design, zoals deze schaal van wengéhout van When Objects Work, maar ook de eerste items uit de eigen Minus-designcollectie.

972 euro – www.minus.be

Lang in vorm

L’Oréal lanceert een antwoord op de tijdrovende verzorging van lange haren. De Super Blowdry Cream breng je voor het föhnen aan op vochtig haar; door de warmte fixeert hij de vorm van je kapsel. Twee of drie dagen later activeert de warmte van de föhn de formule opnieuw en kun je je haren restylen, zonder extra product te gebruiken of opnieuw te wassen.

7,99 euro – bij Kruidvat

Mooi afgewerkt

Maak plaats voor accessoires in je kleerkast, want ze tellen weer mee! We kleden ons deze zomer weer op, en dan zorgt de juiste riem voor de finishing touch die jij zocht.

99 euro – www.momoni.it

Voor strand én kantoor

Shorts in zicht! Ze zijn er volgende zomer in de meest uiteenlopende stijlen en kleuren, baggy en aansluitend, lang en kort. We dragen ze zelfs op kantoor, maar dan wel met een stijlvolle blazer eroverheen.

49 euro – www.sun68.com

Flirt

Wat krijg je als modelabel Essentiel Antwerp en cosmeticamerk Estée Lauder elkaar tegen het lijf lopen? Een naar eigen zeggen flirterige samenwerking met als resultaat een modieus make-uptasje met daarin drie producten die lippen niet alleen verzorgen maar ook intens kleuren.

75 euro – www.essentiel-antwerp.com