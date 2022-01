Ontdek de laatste trends & leukste nieuwtjes

Onze lifestyle-journalisten gaan wekelijks op zoek naar de nieuwste trends en leukste nieuwigheden.

Daar is de lente!

Het Antwerpse atelier Maison Tricot, dat al meer dan 50 jaar met onder meer Dries Van Noten, Ann Demeulemeester en Raf Simons samenwerkt, lanceert het vrouwenlabel Gloria! Gloria!. Dat staat voor rijke innovatieve texturen en frisse opwekkende kleuren. Omdat er in deze bizarre tijden meer dan ooit nood is aan optimisme, originaliteit en schoonheid. Zeker weten!

149 euro – o.m. bij Brooklyn, Deleye en Storms

Rijk gevoel

Rimpels zo lang mogelijk de wacht aanzeggen, daar hebben we al eens iets voor over. De nieuwe generatie anti-agingproducten van Babor bevat natuurlijke glucoside, een werkstof die rimpels aan de bron zou bestrijden. De rijke gezichtscrème zorgt voor een dito gevoel.

99,90 euro (50 ml) – be.babor.com

Leven na de dood

Tijdens de Poëzieweek 2022 die nog loopt tot woensdag 2 februari, schuiven wij graag de nieuwe dichtbundel van onze ‘huiscolumnist’ Siel Verhanneman naar voren. In haar derde bundel Wat nu met het licht dat binnenvalt belicht ze op haar onnavolgbare manier de impact die rouw heeft op haar leven.

20 euro – www.singeluitgeverijen.nl

Sprankelende blik

Voeg een vleugje glitter toe aan je make-uppalet dit voorjaar. Breng een glanzende vloeibare oogschaduw aan op je oogleden en trek er – als je durft – ook een lijntje mee onder de onderste wimperlijn. De Glitter Goals Liquid Eyeshadow van NYX breng je heel nauwkeurig aan met het penseeltje.

9,49 euro – www.di.be

Makkelijk boeketje

We halen ook in 2022 de natuur in huis. En geen groene vingers hebben is niet langer een excuus om dat niet te doen. Ga voor droogbloemen om het jezelf gemakkelijk te maken en combineer ze met pastel vaasjes voor een actuele look.

22,99 euro – www.laredoute.be

Tijdloos warm

Schoenenlabel Floris Van Bommel houdt het niet alleen bij warme voeten deze winter. Een paar goed zittende handschoenen in suède heb je ook nooit te veel. De textiele voering vormt een extra laagje isolering en neemt transpiratievocht op.

99,95 euro – www.florisvanbommel.com

Boeddha achterna

Hematiet is een natuursteen waaraan eigenschappen als kalmte, zelfvertrouwen en positieve energie worden toegeschreven. En alsof dat nog niet genoeg is, staat deze armband nog eens heel bijzonder rond je pols ook.

25 euro – www.twiceasnice.be

Om mee uit te pakken

Een tas waar je heel wat in kwijt kan en die bovendien lief is voor onze planeet. Unisa maakt vrijetijdstassen uit textiel dat op de afvalberg dreigt te belanden en gerecycleerde kleding, duurzaam en praktisch, in zachte, neutrale kleuren die bij elke look passen.

109,90 euro – www.unisa-europa.com

Handen in het haar

Schilfertjes, snel vet wordend haar, jeuk na het kleuren… Help die kleine maar vervelende kwaaltjes de wereld uit door één keer per week een exfoliërende suikerscrub in je hoofdhuid te masseren, met de handen of nog beter met een borsteltje.

38 euro – www.ta-well.com

Bralette is blijvertje

De bralette is officieel een blijvertje! En een lingerielabel als Marie Jo borduurt op de trend voort met zijn versies van de deep plunge beugel-bh en de triangel-bh. Zijn zomerse serie Agnes geeft steun, ook voor grotere maten, in een heerlijke combinatie van bloemenbroderie en retro nopjestule.

74,90 euro (bh) – www.mariejo.com