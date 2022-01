Ontdek de laatste trends & leukste nieuwtjes

Onze lifestyle-journalisten gaan wekelijks op zoek naar de nieuwste trends en leukste nieuwigheden.

Aan de slag

Meer bewegen, het blijft een must. Leg de lat niet te hoog maar hou vol deze keer. En geef jezelf een steuntje in de vorm van een trendy sportlegging. Een hoge taille zit comfortabel, geeft bewegingsvrijheid en zorgt voor een shapend effect. Waarmee de helft van het werk er al op zit!

39,99 euro – www.hunkemoller.be

Geurige prikkels

Geuren prikkelen lichaam en geest. De essentiële oliën van Les Huit, een lijn ontworpen door de West-Vlaamse Kelly Himbrecht, kun je op verschillende manieren toepassen. Zo kan je de pure essentiële olie verdunnen in een neutrale bodycrème voor een heerlijke massage, gebruiken in bad of verstuiven in je woonkamer.

30 euro (10 ml) – http://www.leshuit.be

Warm wandelen

Hou je trouwe viervoeter ook tijdens winterwandelingen warm. Het Canadese luxe outerwearmerk Moose Knuckles lanceert zijn eerste collectie voor huisdieren, met een opening aan de achterkant voor riemen en verstelbare klittenbandsluitingen. Hou er wel rekening mee dat zo veel schattigheid voor het nodige oponthoud onderweg kan zorgen…

290 tot 390 euro – www.mooseknucklescanada.com

Gezonde glans

Koude lucht buiten, warme lucht binnen. Het resultaat is doorgaans droog, broos of statisch haar en een vette hoofdhuid. Sebastian Professional heeft een hoop producten én tips om daar iets aan te doen. Een wekelijks haarmasker geeft vochtarm en frizzy haar weer een zijdezachte body en glans.

30,99 euro – www.sebastianprofessional.com

Mooi gerold

Gezichtsrollers worden al heel lang gebruikt in China en maken nu ook bij ons opgang. De beweging stimuleert de bloedtoevoer met een steviger huid als resultaat. De koelte van de steen vermindert spanningen én wallen. Rollen maar!

41 euro – www.bloomsandblossoms.eu

Pure verwennerij

Voor wie nog wat cadeaucenten te spenderen heeft: verwen jezelf met wat luxe die je de laatste weken van de winter door helpt. Dit paar prachtige oorringen van de Franse modeontwerpster Isabel Marant zou daar wel eens uitstekend geschikt voor kunnen zijn.

90 euro – www.debijenkorf.be