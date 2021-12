Ontdek de laatste trends & leukste nieuwtjes

Onze lifestyle-journalisten gaan wekelijks op zoek naar de nieuwste trends en leukste nieuwigheden.

Hoe draag je een beanie? Alles kan, maar de trendy muts past nog het best bij een stijlmix van wijde en strakke kledingstukken. Denk: aansluitende jeans, hemd en loszittende jas. Zorg ervoor dat tenminste een van die items minder conventioneel is, en het plaatje klopt.

59,95 euro – www.loisjeanstore.com

Winterwarm

De warme en vocht absorberende heattech binnenkleding van Uniqlo is al jaren populair, om te dragen als gewone top of onder andere kleding. De najaarscollectie bevat ook comfortabele accessoires zoals sjaals en handschoenen. Net op tijd!

19,90 euro – www.uniqlo.com

Druppeltje kleur

Enkele druppeltjes Self Tan Elixir van Likami toevoegen aan je moisturiser of gezichtsolie en je gelaat krijgt zo een natuurlijk, gezond en egaal kleurtje. Met de handige, doseerbare dropper bepaal je zelf de intensiteit. Geen gevaar voor een vlekkerig effect dus. En geschikt voor vettere en gevoelige huidjes bovendien.

44 euro – www.likami.com

Feestbenen

Dé finishing touch voor elke feestelijke outfit: de geknipte kous! Stay-ups met sexy kant, retro panty’s met dots of bloemen, lurex of transparante fantasiesokjes: of hoe een klein extra tot een optimaal resultaat leidt.

18,65 euro – www.dim.com