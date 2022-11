Ons proefkonijn bij Koer-gette in Nieuwkapelle: royaal én authentiek

Liefhebbers van een eerlijke keuken, porties waarvoor de term royaal een understatement is en een flinke scheut nostalgie zijn bij Koer-gette in de Diksmuidse deelgemeente Nieuwkapelle aan het juiste adres.

Chef-kok Klaas Vanhooren (36) staat er sinds juni 2018 achter het fornuis, zijn partner Sandra Van De Woestijne (51) bekommert zich met veel liefde om de zaal.

Het decor: de voormalige basisschool van het lieflijke dorpje die nog altijd de sfeer van toen uitstraalt. De keuken sluit perfect aan bij het pand, zegt Klaas. “Alles zelfgemaakt, met lokale producten en seizoengebonden”, omschrijft Klaas zijn stijl. “We willen onze gasten in een huiskamergevoel onderdompelen. Wie hier komt tafelen, moet zich van de eerste seconde meer dan welkom voelen.”

Schot in de roos

Geen loze woorden, ervaren we aan de lijve. We starten onze avond met een lekkere rosé en dito Papegaei, een speciaalbiertje van Diksmuidse bodem. De tapasgerechten – huisbereide geitenkaaskroketjes met walnootdip en nacho’s – scherpen onze honger alleen maar aan, de hoofdgerechten zijn tot in de puntjes afgewerkt.

© PVH

Mijn tafelgenote kiest voor de Koer-getteburger, ik ga voor de herfstsuggestie: een râgout van everzwijn, met groentjes van de boer om de hoek en pompoenkroketten. Twee keer een stevig schot in de roos en een visitekaartje waar chef-kok Klaas alleen maar trots op kan zijn.

Vanaf februari 2023 in Kortemark

Koer-gette is nog minstens tot en met Kerstmis in Nieuwkapelle te vinden, op 14 februari 2023 verhuizen Klaas en Sandra hun concept naar Kortemark. “Waar we met evenveel liefde en passie onze gasten culinair in de watten willen leggen”, beloven ze.

We kunnen het u alleen maar aanraden: schuif de voeten onder tafel bij Koer-gette. In Nieuwkapelle, of straks in Kortemark.

Koer-gette: Nieuwkapellestraat 21 in Nieuwkapelle. Info:www.koer-gette.be. Meer adressen opwww.hetlekkerewesten.be