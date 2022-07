Komono staat voor kwalitatieve zonnebrillen die altijd on trend zijn, zowel stijlvol als eigenwijs. Met aandacht voor duurzame materialen en productiemethodes bovendien. Je vindt het label deze zomer ook in de pop-up in Oostende aan de Adolf Buylstraat 6. Daar kun je de nieuwe collectie van de Come As You Are campagne ontdekken, samen met de pas gelanceerde Junior lijn.

www.komono.com