Tips voor warme dagen

Warme zomerdagen verdragen geen dekkende foundations, en daar speelt de i.am.klean helemaal op in. De losse mineral sunpowder bronzer breng je in drie-vorm aan op je jukbeenderen en wangen. Goed voor een instant zomerse look met een mooie glow!

24,99 euro – www. iamklean.be

Ondergoed met astronautenallures? Falke past de Outlast-technologie toe, oorspronkelijk ontwikkeld voor de NASA, die warmte absorbeert als de huid oververhit geraakt, en die terug geeft aan het lichaam als dat weer afkoelt. Met naar verluidt tot een derde minder zweten tot gevolg. Ideaal voor lange auto- of vliegreizen dus.

33 (top) en 19 (slip) euro – www.falke.com

Rituals lanceert een douchegel die je na het zonnen aanbrengt op de huid. Hoe langer je de gel op je huid laat zitten, hoe koeler die aanvoelt. Douchen en … nog lang nagenieten van een heerlijk fris gevoel.

6,50 euro – www.rituals.com

Op warme dagen kun je niet genoeg water drinken, en dat gaat nog vlotter als het fris en lekker smaakt. Waterdrop ontwierp de Lucy filterkaraf die de smaak van kraantjeswater verbetert en er eventuele schadelijke stoffen uit filtert. De filter pad van geactiveerde houtskool is lichter en kleiner dan vergelijkbare oplossingen en gaat vier weken mee.

49 euro (karaf + 1 filter) – www.waterdrop.nl