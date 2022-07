Mooi op reis

Je favoriete verzorgingsproducten neem je graag overal mee, en dan komen de reisversies ervan uitstekend van pas.

1. Het biocompatibele huidverzorgingsmerk Drunk Elephant is eindelijk ook in ons land te koop. Met producten die je volledig op de noden van je eigen huid kunt afstemmen.

46 euro – te koop bij ICI Paris XL

2. De Glowing Skin Essentials Mini-Kit van Paula’s Choice laat je huid er ook op reis stralend uitzien en bevat vier verzorgingsproducten die beschermen tegen de schadelijke effecten van vervuiling.

40 euro – www.paulaschoice.nl

3. Wie overal gevoelig op reageert – zon, wind of kou – vindt soelaas bij de Dr. Hauschka Travel Kit voor de gevoelige huid.

9,95 euro – www.drhauschka.be

4. Ook Self verzamelt zes mini’s voor gelaat, lichaam en haar in een Travel Set. De producten zitten in een etui gemaakt van biokatoen, die zo in je handtas past.

85 euro – www.naturalself.eu