Duurzaam shoppen

Hippe shopper

Modeketen JBC bracht twee jaar geleden voor het eerst 100% gerecycleerde totebags op de markt, gemaakt van ingezamelde kledij in hun winkels. En die werden zo populair dat het initiatief herhaald wordt: vanaf vrijdag 19 augustus is de shopper opnieuw te koop, in de populaire denim-look én in een nieuwe variant in kaki. Je afgedankte kleren inleveren kan in de inzamelboxen die je in de JBC-winkels vindt.

6,50 euro – www.jbc.be

Second Hand September

Elke Belg gooit jaarlijks gemiddeld 60 items of bijna 15 kg aan textiel weg. Meer dan ooit geldt ook op vlak van mode: bezin voor je begint… Oxfam zet ons op weg met de bewustmakingscampagne Second Hand September. Even goed nadenken of je dat nieuwe stuk écht nodig hebt? Of misschien vind je wel een alternatief in de tweedehandszaak? En wie een foto, reel of tiktok van zijn of haar Oxfam tweedehandsoutfit post, kan een restyling door styliste Marieke De Pauw winnen. Zeker doen!

www.oxfamsol.be