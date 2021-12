Maak de vogels blij

Je kan nooit genoeg groen in huis hebben, vindt Gillian Lowyck. De Oostendse is zot van alles wat planten en bloemen zijn en schrijft hier tweewekelijks over alles wat groeit en bloeit.

Sinds 1980 is een op de zes vogels in Europa verdwenen, ongeveer 600 miljoen vogels dus. En dat merk je ook in je tuin. Terwijl er vroeger veel vrolijk kwetterende musjes zaten, zie je ze minder en minder. De mus is trouwens een van de zwaarst getroffen vogels. Veranderingen in de landbouw, luchtvervuiling en voedseltekorten spelen hen parten. Een op de vijf vogels in Europa is zelfs met uitsterven bedreigd. Geen vrolijke cijfers, maar gelukkig kan je zelf ook wat doen.

Een tuin met alleen een strak gazon? Het is wel duidelijk dat dat tegenwoordig niet meer te verantwoorden is. Niet enkel insecten en bestuivers houden van planten. Hoe meer planten je zet, hoe meer vogels er ook zullen komen. Het zijn plekken om zich in te verschuilen, nesten te bouwen, de besjes van te eten… En eerlijk? Niets leuker dan in de winter van aan het raam te kijken naar de vogels, toch? Nog een extra pluspunt: de vogels eten ook alle ongewenste gasten in je tuin op. Slakken, insecten die van je planten vreten… Win-win!

Voedselplekken

Vanaf november kan je de vogels in je tuin bijvoeren. Je doet dit het best door een zo groot mogelijke variëteit aan voedsel en voedselplekken te voorzien. De ene vogel eet het liefst van de grond, de andere wil pinda’s uit een voedselsilo. Kraaien, merels, eksters… eten graag van de grond. Je kan ook een voedertafel plaatsen. Een voedselsilo is ideaal voor vogeltjes die graag beschutting hebben; hang die dus dicht bij een struik of haag. Wat kan je zoal geven? Universeel vogelvoer, zonnebloempitten, ongezouten pinda’s… Een goeie tip is om je tafellaken altijd in de tuin uit te kloppen in plaats van de kruimels in de vuilnisbak te gooien. Tot slot: voorzie ook altijd vers water.