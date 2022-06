Slim water geven

Je kan nooit genoeg groen in huis hebben, vindt Gillian Lowyck. De Oostendse is zot van alles wat planten en bloemen zijn en schrijft hier tweewekelijks over alles wat groeit en bloeit.

Wie deed er nog een vreugdedansje toen het na al die weken zonder een druppel weer begon te regenen? Jep, schuldig! Het was al een heet, droog voorjaar en het ziet er naar uit dat deze zomer niet veel beter wordt. Geen goed nieuws voor onze tuinen. Door de klimaatverandering zal water alleen maar kostbaarder worden.

Planten water geven, het lijkt relatief simpel: een gieter vullen en aan de plant geven. Toch zijn er enkele trucjes waar je rekening mee kan houden als je minder water wil verbruiken. Mulchen is, zoals altijd, een goed idee. Je bodem blijft veel langer water vasthouden onder de mulchlaag waardoor je planten minder snel uitdrogen.

Regenwater

Sommige planten hebben meer water nodig dan andere. Heb je nog maar pas een boom aangeplant of heb je dorstige groenten of eenjarigen staan? Dan zullen die gebaat zijn bij een extra slok. Water geven doe je het best aan de basis van de plant, zodat de wortels het snelst kunnen opnemen. Giet je op de bladeren, kan je schimmels in de hand werken. Potten hebben tijdens warme zomerdagen vaak iedere dag water nodig. Je gazon hoef je geen water te geven. Die bruine plekken herstellen zich uit zichzelf.

Het liefst geef je water ‘s morgens of ‘s avonds, anders zorgt de warmte van de dag er al snel voor dat het verdampt. Naar het schijnt is het beste om het ‘s morgens te doen, omdat je ‘s avonds slakken lokt door een aangename vochtige omgeving te maken… Maar goed, soms heb je enkel ‘s avonds tijd en dat is natuurlijk ook helemaal oké. Een keer echt grondig water geven is trouwens veel beter dan een paar keer oppervlakkig.

Tot slot ligt het voor de hand om regenwater te gebruiken voor je tuin. Geen regenwaterput? Dan kan je ook een ton installeren. Er zijn heel wat opties op de markt waarmee je al flink wat water kan opvangen. En iets wat ik altijd doe als er een stevige onweersbui voorspeld wordt: overal emmers zetten. Simpel, maar effectief. Je kamerplanten zullen je dankbaar zijn.