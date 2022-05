Onkruiden om op te eten

Je kan nooit genoeg groen in huis hebben, vindt Gillian Lowyck. De Oostendse is zot van alles wat planten en bloemen zijn en schrijft hier tweewekelijks over alles wat groeit en bloeit.

De tweede editie van Maai Mei Niet is opnieuw van start gegaan. Het initiatief roept mensen op om tijdens de maand mei (een deel van) hun gazon niet meer te maaien. Gemillimeterd gras biedt namelijk weinig interessants voor insecten. De grassprieten wat langer laten groeien zorgt er niet alleen voor dat water veel minder snel verdampt, er komen ook tal van bloemen in bloei die voedsel zijn voor heel wat bestuivers. ‘Maar groeit er dan geen onkruid in mijn gazon?’ Ja, het kan zijn dat er wat bloemen de kop opsteken die je misschien als ongewenst beschouwt… Maar wist je dat je heel wat van die ‘onkruiden’ ook kan opeten? Drie planten die je vaak tegenkomt én die voedzaam en lekker zijn.

Paarse dovenetel

Niet te verwarren met brandnetels; deze blaadjes prikken namelijk niet. Je kan dit kleine plantje het hele jaar door tegenkomen en het groeit ook vaak in het gazon. Vroeg in het voorjaar vind je hier regelmatig hommels die zich tegoed doen aan de nectar. Vooral jonge blaadjes van de paarse dovenetel zijn geschikt om in een slaatje te doen. Zelf hou ik erg van de kleine, paarse bloemen; ik laat ze dan ook hier en daar staan in de tuin. Erg gemakkelijk uit te trekken trouwens, dus als je er toch te veel van hebt, is het snel te verwijderen.

© Pixabay

Hondsdraf

Hondsdraf groeit vaak in de buurt van brandnetels. Handig, want als je geprikt bent door netels helpt het om er wat hondsdraf over te wrijven. Van hondsdraf mag je niet te veel eten; een paar blaadjes is al voldoende. Vooral voor en tijdens de bloei kan je de blaadjes eten als spinazie, of in soep verwerken. Weetje: hondsdraf werd gebruikt als voorloper van hop bij het bierbrouwen.

© Pixabay

Paardenbloem

Tot slot verdient de paardenbloem sowieso een vermelding omdat die in vrijwel elke tuin te vinden is. Een fantastische plant voor bestuivers, voor kinderen die de zaadhoofdjes willen wegblazen… En voor fijnproevers. De blaadjes zijn eetbaar, van de bloemen kan je lekkere confituur maken, enzovoort. De diehards eten zelfs de wortels op.