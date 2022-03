Onmisbaar in de pluktuin

Je kan nooit genoeg groen in huis hebben, vindt Gillian Lowyck. De Oostendse is zot van alles wat planten en bloemen zijn en schrijft hier tweewekelijks over alles wat groeit en bloeit.

Voor mij gaat er niet veel boven bloemen plukken uit eigen tuin. Samen met bij valavond planten water geven na een warme zomerdag, staat plukken hoog op mijn favorietenlijstje. Veel planten heb je niet nodig om regelmatig bloemen te kunnen plukken. Drie onmisbare bloemen voor de pluktuin: twee klassiekers en één iets onbekendere bloem.

Twee klassiekers

1. Cosmos: ieder jaar denk ik: ‘goh, dit jaar ga ik misschien geen cosmos zetten.’ En ieder jaar weer zaai ik ze toch. Een zomer zonder cosmosbloemen, ik kan het me moeilijk voorstellen. De vrolijke bloemen – meestal in het roze, wit of paars – zijn ook enorm dankbaar: eens ze beginnen met bloeien, blijven ze doorgaan tot diep in de herfst. Twee dingen die je moet onthouden: je moet ze blijven plukken, dan komen er continu nieuwe bloemen aan. En twee: cosmos houdt van arme grond. Geef ze dus géén extra voeding, anders krijg je enorm grote planten zonder één bloem aan.

2. Dahlia: nog een klassieker. Vrij makkelijk om te kweken, met heel veel opbrengst. Er zijn enorm veel soorten om uit te kiezen, dus iedereen vindt wel een passende dahlia. Dahliaknollen kan je nu binnen oppotten om nadien in mei uit te planten in de tuin, of in een grote pot te zetten. Zo krijg je een voorsprong op het seizoen én ben je de slakken te slim af, want die houden wel van een jong, teer dahliablaadje.

En één onbekendere bloem

3. Scabiosa: ook bekend als duifkruid of schurftkruid. Geen aantrekkelijke naam, maar wel een prachtige bloem. Scabiosa atropurpurea wordt als eenjarige gekweekt. De plant trekt heel veel bestuivers aan, een echt feest om ze bezig te zien. Bovendien heb je scabiosa ook in bijzondere kleuren: de soort Black Knight is bijna zwart. Een ideale plukbloem, die zichzelf bovendien ook uitzaait. Zelf heb ik ze één keer gezaaid en sindsdien nooit meer. En ieder jaar geniet ik weer van deze bloem.