Zomerse mocktails voor thuis of voor de picknick

Zomerse drankjes om mee te nemen in de frigobox of gewoon thuis van te genieten, daar ken je er nooit genoeg van. Selfmade is bovendien extra lekker! Deze leuke receptjes zetten je meteen aan het werk.

The Beach Blow

Botaniets is een alcoholvrije gin die wordt gemaakt aan de hand van een driedubbele distillatie, een techniek die men tot eind 19de eeuw gebruikte. En vandaag opnieuw hot!

Ingrediënten voor een glas:

50 ml Botaniets Gin 0.0%

100 ml of Bitter orange tonic

sap van 1 limoen

4 geplette aardbeien (diepvries)

1 eetlepel zoete room

Zo klaar!

Alle ingrediënten flink shaken. Giet het drankje vervolgens in een medium glas, bovenop twee flinke ijsblokjes.

Summer Peach Pitcher

Food creative Louise Debrabander, bekend van haar blog én boek Thursday Dinners, bedacht voor ons een mocktail waarmee je ook tijdens de week apero-time viert.

Ingrediënten voor een grote kan:

60 g suiker

75 ml water

5 rijpe nectarines, ontpit en in partjes (of kant-en-klaar sap van nectarines of perziken)

80 ml citroensap

ijsblokken

150 ml Gordon’s 0.0%

600 ml spuitwater

enkele takjes tijm

Zo klaar!

Meng suiker en water in een kleine steelpan en verwarm gedurende 2 minuten op een laag vuur, tot de suiker volledig opgelost is. Laat vervolgens volledig afkoelen. Blend 4 van de 5 nectarines samen met de suikersiroop, het citroensap en de Gordon’s 0.0% glad. Giet het mengsel in een grote kan, voor 1/3 gevuld met ijsblokken, en meng er het spuitwater, de takjes tijm en de overgebleven in partjes gesneden nectarine door.

Uber Cooler

Deze maak je met CuBaMint, de verfrissende theeblend op basis van komkommer, basilicum en munt van OrTea?, naar een recept van sapjesspecialiste Ross Beckley.

Ingrediënten voor een glas:

zakje CuBaMint of één koffielepel losse thee

een halve komkommer

een halve venkelknol

een halve limoen met schil

verse basilicumblaadjes voor de afwerking

Zo klaar!

Laat een zakje (of één koffielepel losse thee) CuBaMint trekken in 200 ml heet water gedurende een 5-tal minuten.

Verwijder het zakje en laat de thee afkoelen. Geen zin om te wachten? Voeg dan een ijsblok toe.

Pers al de ingrediënten in je fruitpers.

Schenk het sap en de thee in een groot glas of twee kleinere glazen. Even roeren en afwerken met enkele basilicumblaadjes.