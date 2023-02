Borden vol noordzeelekkers in het Oosterstaketsel

Ruim dertig jaar geleden verloor Francis De Vleminck zijn hart aan de meest uniek gelegen brasserie aan onze kust, een stukje wandelen de Noordzee in, op het einde van het Oosterstaketsel in Blankenberge.

Een subliem stukje erfgoed dat hij sindsdien met zorg beschermt, gemoedelijk inrichtte, en waar hij zijn gasten samen met Ann Warrinnier rijkelijke visgerechten voorschotelt. Ann maakte van haar liefde voor koken haar beroep en hanteert maar één regel: je serveert je gasten alleen wat je zelf zou eten. En dat resulteert onder meer in een smaakbom van een gevulde vissoep – dé klassieker van het huis -, met vissoorten uit de eigen Noordzee, die op dat moment op hun best zijn. In ons bord vinden we stukjes babylotte, koolvishaasje, langoustine, schelpjes en toast met handgepelde grijze garnalen. Maar de kaart toont die dag ook sliptongetjes, oesters, garnaalkroketjes en kreeft. “Vis, hoe kan het ook anders op een locatie als deze”, aldus Ann. Want weten we wel dat de Noordzee bulkt van honderden vissoorten? Ann kiest er ook de minder bekende soorten uit.

Ann en Francis serveren noordzeelekkers in ‘t Oosterstaketsel. © MICHAEL DEHASPE

Inktvis is haar favoriet, van pijlinktvisjes tot zeekatten, waarvan ze stoofpotjes of carpaccio bereidt. Maar ook de kleurenpracht van een makreel speelt ze graag uit. Of ze gaat aan de slag met coquilles als die beschikbaar zijn. Dat zorgt voor een constant variërende kaart, met lokale en seizoensgebonden producten. De manier waarop die op tafel komen, is dan weer onderhevig aan wat haar inspireert: “Ik hou het graag eenvoudig, en laat de smaak van een product primeren. Maar ik voeg ook graag een kleine twist toe aan de bereiding: een onverwacht kruid of iets wat ik op reis geproefd heb.” Nog wat boter van zeesla iemand? (Nancy Boerjan)

Brasserie Oosterstaketsel, gps – Felicien Ropshelling in Blankenberge, info 0476 664 998, www.oosterstaketsel.be

