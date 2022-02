Kopje thee uit de tuin

Je kan nooit genoeg groen in huis hebben, vindt Gillian Lowyck. De Oostendse is zot van alles wat planten en bloemen zijn en schrijft hier tweewekelijks over alles wat groeit en bloeit.

Wanneer je denkt aan een eetbare tuin, denk je doorgaans aan de typische planten zoals tomaten, wortels of aardbeien. Maar wil je graag ook iets uit eigen tuin drinken? Plant dan eens een theetuin. Elke dag de tuin in voor een vers kopje thee; beter wordt het toch niet? Bovendien zijn veel planten die voor lekkere theeblaadjes zorgen ook nog eens planten waar er niet veel werk aan is. Ook wie geen tuin heeft kan gerust een eigen theetuin aanleggen. Veel planten doen het namelijk prima in een pot.

Eerst en vooral: de thee die je met de kruiden uit je tuin kan maken is strikt genomen geen thee, maar een kruidenthee of tisane. De echte theestruik is de Camellia sinensis. In principe kan deze van oorsprong tropische plant in ons klimaat overleven, maar hiervan thee maken is een nogal tijdrovend proces. Kruidenthee it is, dus!

Eigen brouwsel

Een van de meest bekende planten om thee van te maken is munt. Deze plant zet je het best in een pot, anders neemt die in geen tijd je tuin over. Er zijn enorm veel verschillende soorten munt te vinden met tal van smaken. Zoek dus een soort uit die jij lekker vindt. Nog zo’n klassieker is kamille. Veel mensen drinken ‘s avonds een kopje kamillethee omdat die een rustgevend effect heeft. Mooi meegenomen is dat kamillebloemen eigenlijk overal mooi staan. De lieve bloemetjes geven je tuin meteen een wat wilder uitzicht.

Fan van Earl Grey? Pluk dan monarda of bergamotplant. Voor wie houdt van de smaak van drop is er heel wat keuze als het op theekruiden aankomt. Venkel, Roomse kervel of dropplant zorgen allemaal voor een anijsachtige thee. Zelf hou ik helemaal niet van de smaak van drop, maar ik heb deze drie planten wél in de tuin gezet; gewoon omdat ze prachtig zijn. Nog een plant die thuishoort in je theetuin is citroenverbena of verveine. Ook leuk: combineer verschillende smaken om zo je eigen kruidenbrouwsel te maken.