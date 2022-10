Klassieke keuken met passie en pit bij Pieter Kookt

Als een verborgen parel duikt in het stadscentrum van Roeselare de stijlvolle gevel van Pieter Kookt op. In een straat vol knusse rijhuisjes valt de zaak amper op, maar het wauwgevoel komt al snel wanneer je het restaurant binnenstapt. Al sinds 1999 staat Pieter Lauwers hier in de potten te roeren, toen heette het nog Eethuis Pieter. Doorheen de jaren werd er stevig uitgebreid waardoor je zowat voor elke gelegenheid, intiem met z’n tweetjes of met een grote groep, terecht kunt in de zaak.

Enkele jaren geleden hunkerde de chef naar een nieuwe wending, meer diepgang en liefde op het bord. Met Pieter Kookt is hij naar onze mening dubbel en dik geslaagd in die opzet. Pieter koos – om organisatorische redenen – ervoor om niet meer à la carte te werken, maar bij het zien van het voorgestelde menu zijn we daar allesbehalve rouwig om.

Pieter staat voornamelijk in zijn keuken, maar dat weerhoudt er hem niet van om zelf aan elke klant het menu voor te stellen.

Nadat we zijn geïnstalleerd in een gezellig hoekje krijgen we een welkomstbordje: gazpacho van tomaat, een oester met gin en homemade gefrituurde inktvis met tartaar. De toon is gezet. “Elke dag verander ik iets aan het menu, afhankelijk van de aanvoer, het weer, mijn inspiratie… Er is dus zeker voldoende variatie voor onze vaste klanten. Ik spreek ook met elke gast om te ontdekken wat er leeft bij de mensen.” Als eerste voorgerecht proeven we een gedeconstrueerde versie van de klassieke smeus met garnalen en kaviaar. Gevolgd door een ravioli met langoustines en paprika.

Als hoofdgerecht kies ik net zoals mijn tafelgenote voor de vis: kabeljauw met knolselderpuree, frisse groentjes en mossels. We sluiten af met een heerlijk samenspel van groene appel en zoute karamel in alle mogelijke vormen en structuren. Elk gerecht krijgt het gezelschap van een aangepaste wijn, en dankzij de gepassioneerde uitleg van de sommelier is onze wijnkennis serieus aangedikt tegen het einde van de avond. Wie zelf wil combineren kan kiezen uit tientallen kwaliteitsvolle wijnen én lokale biertjes.

Pieter Kookt, Delaerestraat 32 in Roeselare – www.pieterkookt.be

