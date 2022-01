Goedkoper tuinieren

Je kan nooit genoeg groen in huis hebben, vindt Gillian Lowyck. De Oostendse is zot van alles wat planten en bloemen zijn en schrijft hier tweewekelijks over alles wat groeit en bloeit.

Een nieuw jaar betekent voor velen onder ons ook goede voornemens. De truc met die voornemens is om niet al té ambitieus te zijn: geen kilometers lopen, kilo’s afvallen of een boek schrijven. Iets simpels, dat haalbaar is, en je zal je zoveel beter voelen omdat je je voornemens ook effectief hebt waargemaakt. In 2022 zoek ik naar manieren om wat geld te besparen in de tuin. Mijn vier tips.

1. Zaai in plaats van planten te kopen

Ik weet het, het is soms heel moeilijk om te weerstaan aan die prachtige plant in het tuincentrum. Bovendien is het een quick fix, zet een grote plant in bloei in je tuin en er is instant schoonheid of je kan er al bijna van oogsten. Maar doorgaans is zo’n plant redelijk duur. Uit een zakje zaad haal je honderden, duizenden planten en dat voor een paar euro’s. Meer dan een zak zaai- en stekgrond heb je niet nodig, want zaaipotjes kan je ook gemakkelijk maken uit wc-rolletjes, eierdozen…

2. Plant in je moestuin enkel wat je graag eet

Het klinkt misschien logisch maar is niet zo evident. Het eerste jaar dat ik een moestuin had, was ik ervan overtuigd dat ik aardappelen móést planten. Want een moestuin zonder patatten, kan je dat wel een moestuin noemen? Maar… wij eten eigenlijk zo goed als nooit aardappelen. Dus daar stonden we dan. We hadden een groot stuk van ons veld opgegeven voor iets waar we eigenlijk toch niet echt van zouden eten. Plant dus wat je graag eet en kijk niet naar wat je zou moeten zetten. Eet je graag pompoenen of zou je het liefst elke dag van de zomer verse sla eten? Ga wild!

3. Gebruik wat je in de natuur kan vinden

Ik had het nooit gedacht, maar in mijn tuin heb ik een hoekje met ‘interessante takken’. Op een bepaald moment in je leven bereik je zo’n fase. Het is eigenlijk simpel. In plaats van bamboestokken te gebruiken, kijk je wat je kan vinden van bruikbare takken. Het ziet er zoveel mooier en natuurlijker uit om reukerwten langs een ietwat kromme en knobbelige tak te laten klimmen.

4. Tweedehandsboeken

Kijk uit naar tuinboeken in tweedehandszaken. Je vindt er vaak prachtige boeken met heel wat waardevol advies.