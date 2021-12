Eindelijk weekend: op zoek naar stadsvibes

Marianne Priem en Lieven Dejonckheere runnensinds vier jaar Likami, een minimalistisch concept van natuurlijke huidverzorgingsproducten.

Uitvalsbasis: Lendelede, waar ze weer neerstreken nadat ze jarenlang in Azië woonden en werkten. “Het leven in metropolen als Peking, Hong Kong en Shanghai vonden we fascinerend, een beetje verslavend zelfs”, vertelt Lieven. “Maar toen we een gezin wilden beginnen, leek het ons beter om terug naar West-Vlaanderen te komen. Het dorpsleven vinden we net zo waardevol als het leven in een stad, het is alleen helemaal anders.”

Sindsdien compenseren Marianne en Lieven het gebrek aan urban vibes met weekendjes in Londen en Rijsel. “Vooral in Londen vinden we die intrigerende mix van culturen terug, die we in het Oosten ontdekten, maar ook het vlakbij gelegen Rijsel ademt die sfeer: het metropoolgevoel, de marktjes waar je producten en smaken uit de hele wereld ziet, de meest diverse restaurantjes, nieuwe winkelconcepten ook.”

Ze slenteren graag door de stad, zonder haast, maar met hun ogen en oren open: “Onze stadsbezoekjes zijn in de eerste plaats ontspannend, maar tegelijk inspirerend. Onderweg ontdekken we altijd wel nieuwe trends”, aldus Marianne. “Als we dan zien dat bijvoorbeeld genderhokjes alsmaar meer doorbroken worden, weten we dat we daar met ons label nauw bij aanleunen en dus mee zijn met wat leeft in de wereld.”

www.likami.com