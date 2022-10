Edouard Vermeulen: “We weten hoe we onze vorstin doen stralen”

Wie Edouard Vermeulen zegt – de couturier achter het modehuis Natan -, denkt spontaan aan de fraaie outfits van koningin Mathilde en koningin Máxima. Ook koningin Silvia van Zweden en talrijke prinsessen dragen zijn creaties. Zijn relatie met het Belgische koningshuis gaat terug tot zijn prille start, bijna vier decennia geleden, toen hij het Brusselse couturehuis Paul Natan overnam. Zelf is Edouard Vermeulen afkomstig uit Ieper, toevallig ook de streek waar de familie van de koningin haar roots heeft.

“De eerste contacten met het koningshuis kwamen er heel toevallig. Mijn eerste defilé dat ik in Brussel gaf, was in het kader van een fundraising voor de Brailleliga die onder de Hoge Bescherming stond van koningin Fabiola die ook aanwezig was op het defilé. Daar is de basis gelegd van een lange samenwerking. Later werd koningin Paola klant, gevolgd door de prinsessen Claire en Mathilde. Zij zijn beiden in een creatie van Natan getrouwd. Ook koningin Máxima is al klant van voor haar huwelijk.”

“Dat onze koningin vaak in Natan te zien is, heeft natuurlijk te maken met onze jarenlange samenwerking. We weten na al die jaren exact welke modellen en welke kleuren of prints haar doen stralen. Jurken en tops met een boothals of een opstaand kraagje staan haar prima. We proberen ook altijd de taille te accentueren. En we letten erop dat de looks fotogeniek zijn. Kleren in vloeiende stoffen die mooi ogen op bewegende beelden, kunnen op een statische foto minder geslaagd zijn. Op foto’s ziet alles er sowieso iets zwaarder uit dan in werkelijkheid, in de huidige tijden van beeldcultuur moeten we hiermee rekening houden. Tijdens de pasbeurten maak ik vaak foto’s die ik laat zien aan de koningin zodat ze zelf kan oordelen. De koningin weet wat ze wil en ze is ook goed geïnformeerd. Na een staatsreis of evenement houden we binnen ons team een debriefing om te kijken wat geslaagd is en wat beter kan. We blijven altijd kritisch tegenover onszelf.”

© Christophe De Muynck

Doordachte outfits

“Een vorstin kleden, is een constante evenwichtsoefening. Het is belangrijk dat de koningin stijlvol, elegant en modieus gekleed gaat maar ook dat ze waardigheid uitstraalt. Frivoliteiten horen niet thuis tijdens een staatsbezoek. Over elk bezoek wordt nagedacht. Bij een buitenlands bezoek zit er in de outfit vaak een link naar het gastland of draagt onze koningin creaties van een ontwerper van het desbetreffende land.”

“Het is niet zo dat er voor elke buitenlandse reis een volledige nieuwe garderobe aangekocht wordt. Voor de eerste belangrijke avond van een bezoek wordt er meestal een nieuwe outfit uitgekozen, maar de volgende dagen worden er vaak outfits uit haar bestaande garderobe gekozen. De koningin vindt het een belangrijk signaal dat ze duurzaam met mode bezig is en dat ze dus dezelfde outfits voor verschillende gelegenheden draagt.”

“Onze samenwerking met het Belgische, Nederlandse en andere koningshuizen heeft uiteraard bijgedragen aan onze naambekendheid. Zo is Natan bekend in Argentinië dankzij koningin Máxima en hebben we in Nederland ook een Natan-boetiek. Of onze samenwerking met de koningshuizen een positieve invloed heeft op de verkoop, weet ik niet. We hebben in ieder geval nooit klanten over de vloer die naar dezelfde outfits als deze van de koningin vragen. Maar het is en blijft een heel mooie erkenning.”





Wie is Edouard Vermeulen? – Edouard Vermeulen werd geboren in 1957 in Ieper. – Hij studeerde binnenhuisarchitectuur aan Sint-Lucas in Brussel. Hij nam in 1983 het couturehuis Paul Natan over en veranderde de naam in Natan. – Hij creëerde in 1999 de bruidsjurk van prinses Mathilde, werd in 2002 hofleverancier, ontwierp in 2003 de bruidsjurk voor prinses Claire en werd in 2017 in de adelstand verheven tot baron. – Hij opende in 2016 een boetiek in Amsterdam en lanceerde in 2017 Natan Collective, een initiatief dat opkomende en artisanale Belgische labels ondersteunt en een podium biedt in de Natan-boetieks. In 2020 opende hij een boetiek in Parijs.