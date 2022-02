Droomboom voor minituin

Je kan nooit genoeg groen in huis hebben, vindt Gillian Lowyck. De Oostendse is zot van alles wat planten en bloemen zijn en schrijft hier tweewekelijks over alles wat groeit en bloeit.

Tijdens een wandeling in Engeland kwam ik ooit in een boomgaard terecht. Gewoon een veld, vol met oeroude appelbomen van bijzondere rassen eigen aan de streek. Die oude, knobbelige bomen zijn me altijd bijgebleven. Omdat ik zelf tuinierde in potten en op een volkstuin, bleef zo’n boom een verre droom. Ik keek vol afgunst naar de tuinen van mensen met fruitbomen, die appeltaarten bakten, cider maakten, genoten van de bloesems in de lente. Omdat mijn nieuwe tuin nog altijd piepklein is, zou het bij dromen blijven, dacht ik. Tot ik besloot dat mijn tuin niet compleet was zonder fruitboom.

Mooi in kolomvorm

Ik zocht en vond een oplossing: een kolomboom, ook wel bekend als zuilfruit of minitree. Het grote voordeel van dit soort boom is dat hij meestal niet breder wordt dan veertig centimeter. De vruchten groeien rechtstreeks op de stam. Meestal wordt een kolomboom zo’n tweetal meter groot; ook goed om hoogte te creëren in een kleine tuin. Je kan een kolomboom ook in een pot houden, trouwens.

Er zijn ook kersen-, pruimen- en perenbomen in kolomvorm te vinden. Wie de ruimte heeft, kan er ook een eetbare haag mee maken. Een kolomboom hoef je trouwens amper te snoeien. De opbrengst zal uiteraard iets lager liggen dan bij een gewone appelboom, maar zal toch nog mooi zijn. Er zijn ondertussen heel wat rassen op de markt die bovendien goed ziekteresistent zijn. Je kan ze nog tot eind maart planten.

Je vindt voornamelijk appelbomen in kolomvorm bij de kwekerijen. Ik koos voor het zelf bestuivende ras Redlane, waarvan de appel rood (!) vruchtvlees heeft. De bloesems zijn dieproze en normaal gezien zal ik in de herfst al mijn eerste, eigen appels kunnen oogsten. En zo wordt mijn droom van een eigen boomgaard toch een klein beetje werkelijkheid. Zij het dan op een kleinere schaal.