De favorieten van Lien Henneco

Lien Henneco groeide op in Sijsele en woont vandaag met haar vriend Tom in Lichtervelde. Haar sociaal leven speelt zich vooral af in Brugge, de stad waar ze werkt. Lien is communicatieverantwoordelijke bij Cactus Muziekcentrum, organisator van concerten en festivals. Concerten meepikken is ook een liefhebberij van haar, net als afspreken met vriendinnen en pilates. Hier deelt Lien vier adresjes.

© Poer

Culinair genieten in Lichtervelde

“Mijn leven speelt zich vooral af in Brugge, de stad waar ik naar school ging en waar ik ook mijn werk en sociaal leven heb. Maar ook in mijn thuisgemeente Lichtervelde zijn er tal van leuke adresjes. Zoals Poer, een restaurant waar ze culinair hoogstaande gerechten serveren in een ongedwongen sfeer. Wat je op je bord krijgt is niet alleen heel lekker, maar ook heerlijk gepresenteerd. De zaak is gezellig ingericht en ook op het terras is het heel fijn zitten.”

www.restaurantpoer.be





© Blackbird

Vegan ontbijten in Brugge

“Een van mijn favoriete ontbijtadresjes is Blackbird. Deze ontbijt-, lunch- en koffiebar is gelegen op het mooie Jan van Eyckplein in Brugge. Veganlovers komen hier helemaal aan hun trekken, want de zaak is gespecialiseerd in vegan gerechten. Proef zeker eens de scrambled eggs. Dit plantaardige gerecht wordt bereid met hummus, maar smaakt helemaal naar een klassiek roerei. Het is er bovendien heel aangenaam zitten, want de zaak is erg knap ingericht.”

www.blackbird-bruges.com





© Lucifernum

Verborgen bar/museum in Brugge

“Wie echt eens een unieke belevenis of een speciale avond wil in Brugge, moet een bezoekje brengen aan Lucifernum. Een legendarische plek en een verborgen parel in de Twijnstraat. Dat laatste mag je letterlijk nemen, want je moet de zaak echt zoeken. Er is geen uithangbord en je moet aanbellen. Lucifernum wordt gerund door Willy Retsin en is zowel een bar als een museum dat volgestouwd staat met kunst en antiek. Je stapt binnen in de unieke leefwereld van Willy.”

www.lucifernum.be





© Behangmotief – Cactusfestival

Eigenzinnige streetwear in Brugge

“Bij Fresh vind ik altijd mijn ding. In deze gezellige winkel in hartje Brugge hebben ze een eigenzinnige selectie streetwear en accessoires voor dames en heren. Vorig jaar gingen we met zaakvoerder Thomas een collab aan voor de creatie van een totebag voor het Cactusfestival. Het ontwerp was van Viktoir Viktoir van het Brugse kunstenaarscollectief Smallfish. Dit jaar pakken we opnieuw uit met een collab. Maar met wie, dat blijft nog even een verrassing.”

www.freshbrugge.be