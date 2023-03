De favorieten van Els Lefever

Els Lefever is mama van Yesse, Xem en Vince. Met haar drie stoere boys en vriend Andy woont ze in Varsenare. Els is leerkracht lichamelijke opvoeding van opleiding. Haar liefde voor gezonde voeding ontstond tijdens haar eerste zwangerschap. Els schoolde zich om tot foodcoach en pilatesinstructeur en runt vandaag Fit Food House. Hier deelt ze vier van haar favoriete adresjes.

© Nomad

Gezond ontbijten en lunchen in Brugge

“Ontbijt- en lunchrestaurant Nomad vind je op ’t Zand in Brugge. De zaak staat bekend om zijn gezonde gerechten die zoveel mogelijk bereid worden met biologische groenten en lokale producten. Dit healthy concept ligt geheel in de lijn van het mijne, dus ik ben fan. Ik kies meestal voor de lunchsuggestie, een pokébowl of een ander gerecht dat ik thuis nooit klaarmaak. Tip: reserveren is een must.”

© Alainprovist

Aperitieven met heerlijke tapas in Snellegem

“Ik hou erg veel van aperitieven. Een goed glas wijn of cava met lekkere hapjes in combinatie van leuk gezelschap, vind ik van het leukste wat er is. Als we afspreken met de vriendinnen, dan gebeurt dat veelal in estaminet Alainprovist. Een charmante, gezellige bruine kroeg in Snellegem. In de winter is het er altijd lekker warm en extra knus. Maar ook in de zomer is het er heel gezellig zitten, al dan niet op het terras. Ze serveren er bovendien heerlijke tapas aangepast aan het seizoen.”

© Belle Histoire

Nieuw gezellig bistrocafeetje in Brugge

“Sinds januari heeft hartje Brugge er een gezellig bistrocafeetje bij. Zaakvoerster Isabelle Verlende werkte vroeger als sociaal verpleegkundige en koos voor een carrièreswitch. Al was de horeca haar niet vreemd, want haar man baatte lang café ‘t Risico uit en ze hielp hem een handje. Isabelle gaf Belle Histoire haar eigen vrouwelijke touch. Het resultaat is meer dan geslaagd: cosy, klein, gezellig, lekker en erg toegankelijk. ‘s Middags kun je er terecht voor de weeklunch, maar je kan er ook gewoon gezellig iets drinken.”

© The Soul Store

Natuurlijke huidverzorging in Oostkamp

“The Soul Store in Oostkamp is een (web)shop met natuurlijke verzorgingsproducten, minerale make-up en duurzame lifestyleartikelen. Zaakvoerster Ellen Vandamme verdiepte zich helemaal in de wereld van natuurlijke producten en staat je bij met veel kennis, raad en daad. Vandaag bestaat mijn skincareroutine uit producten van Likami, een natuurlijke verzorgingslijn die haar oorsprong heeft in Lendelede. Mijn huid zag en voelde nog nooit zo goed als nu. Uit enthousiasme heb ik onlangs zelfs een workshop van Likami gevolgd in The Soul Store.”

www.thesoulstore.be