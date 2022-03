Daslook, de wilde knoflook

Je kan nooit genoeg groen in huis hebben, vindt Gillian Lowyck. De Oostendse is zot van alles wat planten en bloemen zijn en schrijft hier tweewekelijks over alles wat groeit en bloeit.

De eerste keer dat ik daslook proefde herinner ik me nog heel goed. Ik had nog nooit van de plant gehoord; ik wist zelfs niet dat er zo’n mooie en lekkere plant gewoon in het bos groeide. Maar zoals dat soms gaat, vergat ik een aantal jaar lang het bestaan van daslook. Tot ik begon met het aanleggen van mijn tuin. Daslook mocht absoluut niet ontbreken. Vol enthousiasme bestelde ik knolletjes en plantte ze op het donkerste plekje in mijn tuin. Tot er iemand me zei: ‘Ja, maar, daslook woekert’. Of ik dus spijt zal krijgen van daslook te planten in mijn tuin, gaan we over een paar jaar weten. Tot dan ga ik alvast héél veel oogsten. Voorlopig nog geen klachten!

Om helemaal op te eten

Daslook of Allium ursinum is een inheemse plant. Ze groeit in de schaduw van bomen in het bos. Ideaal voor een schaduwplekje in je tuin. Daslook groeit hier in het wild, maar is beschermd en dat betekent dat je het niet zomaar mag plukken. Bovendien lijkt het blad goed op dat van het erg giftige lelietje-van-dalen. Beter laten staan, dus, en gewoon in je tuin planten. In de winkel kan je trouwens geen daslook kopen, dus dit is echt een plant om zelf te kweken.

Planten is gemakkelijk: de knolletjes mogen gewoon de grond in in de herfst of het vroege voorjaar. Daslook doet het ook prima in een pot. De eerste blaadjes komen in maart piepen en vanaf april tot juni kan je oogsten. De hele plant is eetbaar, ook de mooie witte bloemen, die bovendien ook druk bezocht worden door bijen en hommels. Ze smaakt intens naar look, zij het nog ietsje anders dan gewone knoflook. Hét grote voordeel? Je zal het niet ruiken dat je daslook hebt gegeten. Perfect voor knoflookliefhebbers dus! In april zijn de blaadjes nog klein en jong en dan zijn ze op hun lekkerst. Daslook eet je rauw in salades, doe je in soepen, verwerk je in boter of maak je pesto van. Vergeet de bloemen niet: die zijn de finishing touch van je gerecht!