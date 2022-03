Couleur locale

Asperges en koolrabi met rabarberkruidensaus of gebakken venkel met erwten, tuinbonen en zuurdesembrood? Het Berlijnse bloggende fotografenduo Krautkopf presenteert met Aarde, zout & vuur een boek dat je absurd gelukkig maakt. Opzet? Een tafel vol kleurrijke groenten. En eerlijk zullen we alles delen!

Aarde is de bron van alle groenten, zout de meest elementaire specerij en vuur de beste basic manier van koken. Fotografenduo Susann Probst en Yanni Schon laat met zijn nieuwe boek zien dat vegetarisch koken niet alleen uitnodigend lekker maar ook intuïtief goed kan zijn. Met recepten gebaseerd op de eenvoud van de eigen moestuin willen ze inspireren in smaak en beweging. Want hoeveel smaakmakers zijn beter dan zelf verbouwde groenten, fruit of kruiden? En het aanbod is groot.





Gebakken venkel met erwten, tuinbonen en zuurdesembrood

Dit heb je nodig

voor 2 personen

– 1 venkelknol

– 1 ui

– 2 sneetjes zuurdesembrood

– 2 el braadolie

– 1 handje tuinbonen (gepeld)

– zout

– 1 handje erwten (gepeld)

– 1/2 bosje dille

– 3 el zonnebloemolie

– 2 tl appelazijn

– 1 tl suiker





Zo maak je het

Verwijder de stronk van de venkel en snijd de knol in dunne plakjes. Snijd de ui in vieren.

Snijd of scheur het brood in stukjes. Verhit 1 el braadolie in een pan en rooster de stukjes brood in 2-3 minuten goudbruin.

Blancheer de tuinbonen 3-4 minuten in kokend gezouten water, verwijder ze met een schuimspaan, laat ze uitlekken en verwijder de witte velletjes. Blancheer de erwten 1 minuut in hetzelfde water, giet af en laat uitlekken.

Hak de dille grof en pureer samen met de zonnebloemolie, appelazijn, suiker en 1/4 tl zout in een mixer.

Verhit 1 el braadolie in een pan en bak de venkel en ui daarin 5 minuten op hoog vuur. Voeg de peulvruchten en het brood toe aan de pan, meng door elkaar, voeg de dilleolie toe en breng op smaak met zout.





© Susann Probst en Yannic Schon

Gebakken rode kool met appel en maanzaad

Dit heb je nodig

voor 2 personen

– 3 el braadolie

– 4 el rodewijnazijn

– 2 el honing

– zout

– 800 g rode kool

– 1 appel

– 2 rode uien

– 1 tl maanzaad





Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 200°C (boven- en onderwarmte).

Meng 1 el braadolie met de azijn, honing en een 1/2 tl zout tot een dressing. Verwijder de stronk van de rode kool, snijd in vieren en snijd elk stuk in plakjes van 2 cm. Verwijder het klokkenhuis uit de appel en snijd in partjes. Snijd de uien in partjes.

Verdeel 2 el olie over een diepe bakplaat. Leg de rode kool, appel en uien op de bakplaat, besprenkel met de dressing en meng alles door elkaar. Bak 25-30 minuten in het midden van de oven, tot de rode kool gaar en gedeeltelijk knapperig bruin is. Zet in de laatste minuten de grillstand van de oven aan.

Breng de groente op smaak met zout en bestrooi met de maanzaadjes.





© Susann Probst en Yannic Schon

Geglazuurde pompoen-duindoorncake

Dit heb je nodig

voor 1 cake

– 300 g hokkaidopompoen (gewicht zonder schil en pitten)

– 2 eieren (maat M)

– 80 g suiker

– 100 ml zonnebloemolie + wat extra voor de bakvorm

– 200 g volkoren speltmeel

– 50 g gemalen hazelnoten

– 2 tl bakpoeder

– 1/2 tl zout

• 160 g honing

• 160 ml duindoornsap (versgeperst)

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180°C (boven- en onderwarmte). Snijd de pompoen in stukken en bak ze ca. 25 minuten in de oven, tot ze gaar zijn. Pureer fijn en laat afkoelen.

Vet een bakvorm van 20 bij 25 cm in (of een springvorm met een diameter van 18 cm).

Klop de eieren met de suiker tot een romig geheel. Meng de pompoenpuree en zonnebloemolie voorzichtig met het eimengsel. Meng het meel, de gemalen noten, het bakpoeder en het zout erdoorheen en schep dit mengsel door het ei-pompoenmengsel. Roer niet te veel zodat het beslag luchtig blijft. Doe het beslag in de bakvorm en bak ca. 40 minuten in het midden van de oven goudbruin (doe de satéprikkertest). Haal de cake uit de oven en laat afkoelen.

Verwarm de honing kort in een klein pannetje, zodat die vloeibaarder wordt. Meng vervolgens met het duindoornsap. Prik met een vork meerdere gaatjes in de cake en giet de duindoornsiroop hier gelijkmatig overheen. Serveer naar smaak met slagroom of crème fraîche, gehakte hazelnoten en duindoornbessen.