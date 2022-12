Betaalbaar en feestelijk koken met kerstomaten

Inspiratieloos of tijdsgebrek om alweer een heerlijke feestmaaltijd op tafel te krijgen? Dat gevoel kennen we allemaal, zij het niet dat onderneemster Julie D’Heygere ons graag een creatieve oplossing biedt met haar duurzame en lokaal gemaakte think tomato-sauzen. Ze inspireert op haar website met simpele en betaalbare gerechten, waarbij de Belgische kerstomaten scoren als hoofdrolspeler. Zonder toegevoegde suikers of bewaarmiddelen. La vie en rouge!

Bouillabaisse met kreeft

Dit heb je nodig

voor 6 personen





Voor de soep

– 2 l kreeftenbouillon, 4 el pastis, 2 potten think tomato, 6 grote aardappelen, 2 stuks venkel, 2 el tomatenpuree, peper, zout, 2 takjes platte peterselie, 1 stokbrood

– 250 g buchot-mosselen of Zeeuwse mosselen, 400 g zeeduivel, 300 g rode poon, 400 g langoustines, 3 babykreeften (eventueel voorgekookt)

Voor de rouille

– 2 sneetjes brood zonder korst, 1 eidooier, 1 kl mosterd, 1 kl gerookt paprikapoeder, 3 teentjes knoflook, sap van 1 citroen, 150 ml olijfolie, snuf cayennepeper en zout.





Zo maak je het

De soep

Warm de kreeftenbouillon op samen met de pastis en think tomato. Schil de aardappelen en snijd in schijfjes. Spoel de venkel en snijd in kleine stukjes. Doe de venkel en aardappelen bij de bouillon samen met 2 el tomatenpuree. Kook de aardappelen en venkel bijna gaar. Proef en kruid met peper en zout.

Spoel ondertussen de mosselen en snijd de vissen in gelijke stukken. Leg de vis in de bouillabaisse. Gaar de vissen volgens grootte. Leg de grootste stukken vis eerst in de soep. Kruid de bouillabaisse met peper en zout. Werk af met platte peterselie.

De rouille

Doe voor de rouille alle ingrediënten in een maatbeker en mix tot een mayonaise.

Snijd het stokbrood in sneetjes en rooster krokant in de oven of toaster.

Serveer de bouillabaisse met het stokbrood en de rouille.





Bloody mary-oesters

Dit heb je nodig

voor 12 stuks

– 12 holle oesters

– 100 ml think tomato

– 10 ml wodka

– tabasco naar keuze

– zeste en sap van 1 limoen

– snufje zout

– peper

– 2 takjes dille





Zo maak je het

Doe het think tomato-sap in een kommetje samen met de wodka, de tabasco, het sap van de limoen en het zout. Meng goed onder en zet de bloody mary in de koelkast.

Open ondertussen de oesters en giet een beetje van het oestersap bij de bloody mary. Verdeel de bloody mary over de oesters en werk af met een takje dille en zeste van de limoen. Kruid met peper.





think tomato-sauzen – 400 gram – vanaf 6,20 euro. Meer recepten? Surf naar www.thinktomato.be.