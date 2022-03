Bespaar geld door je afvalberg te verkleinen: zero waste zonder moeite

Zonder afval leven, dat is toch haast onmogelijk? Alles wat we in de winkel kopen, is verpakt in een stevige laag plastic. Of je wil wel moeite doen om je afvalberg te verminderen, maar je hebt niet veel tijd of geen zin om bakken geld uit te geven. Met deze tips – per ruimte in huis – kom je al een heel eind en bespaar je zelfs zonder veel moeite geld. En… voel je niet schuldig over die zak chips of wegwerpluiers. Het moet haalbaar blijven, dat is het doel.

In de keuken

Zowat dé plek waar je het meeste afval produceert. Het begint dus al bij het winkelen. Leg een aantal herbruikbare tasjes in je auto, in je fietstas of hou er altijd eentje bij je in je handtas. Kies waar mogelijk voor losse groenten en fruit. Probeer om maar één keer per week boodschappen te doen; zo vermijd je dat je in de avondrush nog een supermarkt binnen moet stappen en met je armen vol brol in plastic verpakt naar buiten stapt. Drink kraantjeswater: er komt perfect drinkbaar water uit de kraan, dus waarom zou je plastic flessen kopen? Verwerk verlepte groenten in soep, overrijp fruit in een smoothie. Nog een makkelijke switch: koop herbruikbare rietjes.

© Pixabay

In de badkamer

Ook hier produceer je eigenlijk best wel veel afval, als je er stil bij staat. Shampoo in plastic flesjes, een tandenborstel die om de zoveel maanden aan vervanging toe is, enzovoort. Enkele supergemakkelijke veranderingen die je meteen kan doorvoeren, zonder veel moeite: vervang je plastic tandenborstel door een houten exemplaar. Poets je elektrisch? Blijf dat toestelletje dan zo lang mogelijk gebruiken; hoe minder je nieuw moet kopen, hoe beter. Vervang je douchegel door een blok zeep. Simpel, toch? Het ruikt zoveel lekkerder én gaat veel langer mee. En tot slot kan je ook je shampoo vervangen door een shampoobar. Toegegeven, het is wennen en het is ook even zoeken naar een bar die bij jouw haartype past, maar ook zo’n shampoobar gaat veel langer mee dan een flesje. Reken maar eens uit hoeveel afval je zo op jaarbasis uitspaart! Nog een tip: wegwerpzakdoekjes vervang je gewoon door katoenen zakdoeken.

© Pixabay

Alles op de composthoop!

Dé tip om je vuilnisbak heel wat lichter te maken? Composteren. Ook wie geen tuin heeft, kan gemakkelijk zijn groente- en fruitafval kwijt. Een wormenbak is ideaal voor wie een terras of balkon heeft. Helemaal geen plaats? De meeste gemeentes hebben wel een inzamelpunt voor gft. Denk trouwens eens verder dan enkel gft. Er kan echt véél gecomposteerd worden: karton en papier, katoenen vodden, haar en nagels (ook van huisdieren), theezakjes (zonder plastic of nietjes in), tandenstokers…

© Getty

Bye bye fast fashion

Tot slot: een simpele manier om je afvalberg te verkleinen, is afscheid nemen van fast fashion of wegwerpkledij. Kledij die zo goedkoop mogelijk geproduceerd is op een meestal milieuonvriendelijke manier… Als je minder afval wil produceren, hoort zulke kledij niet thuis in je kleerkast. De oplossing? De kledij die je hebt, zo lang mogelijk dragen. En als je echt iets nieuws nodig hebt, tweedehands kopen. Vroeger kon preloved kledij scoren wel eens moeilijk zijn als je enkel winkels met bommakledij in de buurt had. Vandaag is er op internet véél te vinden. En wanneer je een prachtig kledingstuk op de kop kan tikken voor weinig geld… Daar kan weinig tegenop!